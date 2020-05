Rädda småskaliga svenska producenter

Några av de branscher som drabbats allra hårdast av den pågående coronapandemin är restauranger, barer och hotell. När människor inte bör resa, vistas i trånga lokaler och sitta bredvid främlingar så är det just dessa företag som har drabbats och tappat stora delar av sin omsättning.

Man kan tycka att livsmedelsbranschen i stort inte borde drabbas så dramatiskt. Människor har ju inte slutat äta, de äter kanske bara på lite annorlunda sätt, men faktum är att just svensk livsmedelsproduktion riskerar att drabbas särskilt hårt.

Det finns nämligen en stor grupp livsmedelsföretag i Sverige som har riktat in sig på att producera mindre volym, men produkter av högre kvalitet. Inte försöka konkurrera med lågt pris, utan med hållbar verksamhet och höga marginaler. Enligt SCB fanns det 4 600 livsmedelsföretag i Sverige 2018, och av dem har bara 650 mer än tio anställda. Tillkommer till detta även cirka 400 mikrobryggerier.

Många av dem har valt att satsa på just en mindre produktion av produkter med hög kvalitet, vilket är ett klokt val. Den svenska livsmedelsproduktionen kan inte konkurrera med länder som USA om att få fram det billigaste vetet och sälja mest, vi måste vara mer innovativa och nyskapande och hitta andra värden som vi kan ta bättre betalt för.

Problemet kommer i tider som dessa eftersom den här typen av produkter ofta säljs just på restauranger, bagerier, barer och hotell, och att kompensera detta försäljningstapp är inte så enkelt. Många svenska producenter har svårt att få komma in på de stora matbutikerna. Och att få tillstånd att sälja via det statliga monopolet Systembolaget är en svår process.

I slutet mars gick ett stort antal små livsmedelsproducenter ut och bad de stora matkedjorna som Ica och Axfood om hjälp att distribuera deras produkter till nya kunder. Svaret kom glädjande fort och flera av dem har sagt sig vilja genomföra ett antal förändringar för att mindre aktörer skulle få lättare att komma in i utbudet. Låt oss hoppas att det blir av. För dryckesproducenterna är det dock svårare.

En möjlig lösning som diskuterats under lång tid är gårdsförsäljning, men det har länge varit kontroversiellt bland svenska politiker eftersom många är rädda att det kommer vara första steget mot ett avskaffat monopol, även om så inte alls behöver vara fallet. Om denna fråga nu inte får diskuteras så måste andra möjligheter ses över.

Systembolaget har hårda regler för logistik och transport vilket utestänger många. De är även väldigt restriktiva med hur många olika typer av produkter som tas in. De svenska dryckesproducenterna har bara Systembolaget att sälja genom. Om inte en stor del av dem ska gå i konkurs under den pågående krisen måste staten därför vara beredd att bli lite mer flexibel och tillmötesgående.