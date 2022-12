Latvian Forest ökar omsättningen

Omsättningen under perioden uppgick till 177 000 (137 800) euro. Rörelseresultatet uppgick till 66 700 (90 100) euro.

Bolaget har ökat sitt fastighetsinnehav i Lettland till 3013 (2363) hektar och den uppskattade virkesvolymen uppgick under kvartalet till 216 500 (161 000) kubikmeter.Efter rapportperioden har ytterligare två förvärv om sammanlagt 3835 hektar slutförts.Under kvartalet avverkades cirka 7500 kubikmeter. Den genomsnittliga nettointäkten för årets avverkningar är cirka 21,9 euro per kubikmeter. Den högsta nettointäkten var cirka 40 euro per kubikmeter och den lägsta cirka 15 euro.