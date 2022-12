Lättnader för grisföretagarna

Jordbruksverket har anmält ändringar i den så kallade L100 till EU-kommissionen. I klartext innebär det ändringar i hur lantbrukets djur ska hållas.

För grisföretagare handlar det om lättnader i regelverket. Ett exempel är suggor som slutat ge mjölk och hålls i grupp, så kallade sinsuggor: är gruppen större än 40 djur vill Jordbruksverket minska utrymmet per sugga med 10 procent. Det innebär att ytan per sinsugga minskar från 2,25 kvadratmeter till 2,02 kvadratmeter.

Minskad byggkostnad

Minskad arbetstid

Friskare grisar

Att suggorna får mindre yta ska resultera i att byggkostnaden per sinsuggplats minskar med 900 kronor, enligt Jordbruksverket.Minskad yta sparar också arbetstid. Verket räknar med att arbetstidsåtgången minskar med 0,3 timmar per sugga och år. För en besättning med 150 suggor skulle det betyda en besparing för skötseln på 9 000 kronor varje år.Det ska också bli möjligt att helt förhindra smågrisar att nå vissa ställen i boxarna som veterinärer påpekat bör hållas så rena som möjligt, bland annat under suggans fodertråg. Enligt Jordbruksverket ska det bli tillåtet att förhindra att smågrisarna når dit genom att minska ytan i boxarna. Verket anser att ytan kan minskas med 0,5 kvadratmeter i boxar med en area på minst 6 kvadratmeter.Arbetstidsåtgången beräknas minska med en timme per sugga och år. En medelstor smågrisbesättning med omkring 150 suggor kommer enligt verkets beräkningar att minska sin årliga arbetskostnad med 30 000 kronor.Utöver besparingen hoppas myndigheten på att renare boxar leder till friskare grisar, något som i så fall också ökar grisföretagarens lönsamhet.En annan förändring är lättnader i kravet på larm i stallavdelningar, alternativa lösningar tillåts. Resultatet blir lägre kostnader för investeringar och skötsel av larmanordningar. En installation av larm ligger enligt verket på 10 000–20 000 kronor. Arbetskostnaden för drift och underhåll beräknas till cirka 4 000 kronor per år, en kostnad som alltså kan sparas in.