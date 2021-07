Lättbegripliga priser funkar hos Skånetimmer

En artikel i ATL om att skogsägare har svårt att jämföra virkespriser (se länken i rutan till höger) inspirerade Tomas Einarsson och hans kollegor på Skånetimmer att försöka underlätta för skogsägarna. I förra veckan gick de ut med en kraftig höjning av grundprislistan i stället för att jobba med de dolda premier som är gängse i branschen. Dessutom avslöjade de snittpriser.





Vill vara tydliga

"Lurar oss själva"

- Grundinställningen är den att vi ska kunna se alla våra trogna leverantörer i ögonen och erbjuda alla samma villkor. Vi vill vara transparenta, säger Tomas Einarsson.Han beskriver att utbudet av poster ökat ordentligt de senaste fyra till sex veckorna, men att varken de själva eller konkurrenter kunnat betala enligt sina prislistor. Det har hela tiden handlat om enskilda uppgörelser med stora premier. Avsluten kan ha legat över 700 kronor per kubikmeter toppmätt, även om företagens prislistor angett 550-600 kronor.- En del tycker ju då att "visst, vi kan köpa en del dyrt och resten måste vi köpa lite billigare för att inte få så högt medelpris". Men vem lurar man på det i det långa loppet? Det kan ju vara så att vi lurar oss själva om skogsägaren kommer på att grannen fick 100 kronor mer för sitt timmer.Skånetimmer höjde sitt grundpris med 200 kronor per kubikmeter toppmätt till 735 kronor för gran och cirka 700 för tall. Priserna tar inte hänsyn till klassning eller längd och det ska ytterligare underlätta jämförelsen för skogsägaren.- Vi har fått reaktioner från Västergötland och nedåt. Skogsägare ringer och är positiva och nyfikna, säger Tomas Einarsson.Skånetimmer ägs av Harry Nilssons Sågverks AB i Hästveda, JGA Skog AB i Linneryd och AB Widtsköfle Sågverk i Degeberga.Företaget omsätter årligen 700?000 kubikmeter fast under bark. Tina Andersson