Lätt bli osams om värdefull skog

PUTSERED ATL

Skogsfastigheter har stigit våldsamt i pris de senaste åren. Samtidigt är medelåldern bland skogsägarna hög. Det borgar för många komplicerade överlåtelser framöver.



När träindustriföretaget Derome anordnade skogsdag i Putsered i södra Halland ville de flesta av det 50-tal personer som besökte LRF Konsult Skogsbyråns monter ha råd om generationsskiften.



- Vi tycker att man ska undvika samägande. Alla vill så olika saker med skogen. Det kan gå med syskon ibland, men samägande mellan kusiner till exempel ökar risken för konflikter, sa Karl Olofsson, skogschef för region syd på LRF Konsult Skogsbyrån.

Är fastigheten tillräckligt stor, 50-60 hektar, är en lösning att klyva den.



Ett annat sätt att dela en skogsgård kan vara att ett syskon får gårdscentrum med byggnader och några hektar mark, medan ett annat syskon får skogen. Det viktiga, enligt Karl Olofsson, är att ta tag i frågan och åtminstone prata med varandra om vem som ska ta över skogen. Då har man gjort ett försök, även om det inte blir något bestämt.



Allt för många vågar inte diskutera saken med familj och släkt. Skogsägare går bort och lämnar problemet kvar för dödsboet att lösa. Det blir både komplicerat och långdraget.

- Att lämna över utan att fatta ett aktivt beslut kan få svåra konsekvenser, sa Karl Olofsson.



Ett klassiskt fel är att familjens överhuvud bestämmer hur det ska vara utan att lyssna. Då kan det bli fel person som får ta över, en som egentligen inte vill, medan någon annan står i bakgrunden och suktar.

- Det kan leda till ansträngda relationer livet ut.

Eftersom skogsmark blivit så värdefull rekommenderar LRF Konsult Skogsbyrån att den som överlåter skog får någon typ av kompensation. Föräldrar ska till exempel i möjligaste mån kunna se fram emot en trygg ålderdom.



- Har man utvecklat fastigheten under lång tid för liten lön är det skäligt att man åtminstone får en vettig pension. Det bästa tycker jag är kompensation i form av likvid, sa Karl Olofsson.

Överlåtelsen av fastigheten räknas som gåva om kompensationssumman ligger under taxeringsvärdet.



Är summan under 85 procent av taxeringsvärdet året före gåvoåret slipper den nya ägaren stämpelskatt på 1,5 procent. Tina Andersson