Låt ägarna få del av värdena i Arla

Arla har en ambitiös strategiplan som i korthet går ut på att omsättningen ska öka från dagens 60 miljarder danska kronor till 75 miljarder inom fem år. Bland annat ska ett jättemejeri utanför London stå klart 2012.



I en tid när den danska bondeägda slaktjätten Danish Crown inom kort väntas besluta om bolagisering för att locka utomstående investerare förblir alltså Arla traditionellt kooperativt. Att det ska vara så har tidigare representantskap slagit fast. Det är styrelsens övertygelse att expansion är enda vägen framåt om avräkningspriset ska hävdas. Genom att nu avstå ytterligare 5-7 öre till totalt 13-15 öre per kilo säkras ett bättre avräkningspris i framtiden. Av konsolideringspengarna går en tredjedel in på individuella konton kallade ägarinstrument.



Detaljerna för dessa, till exempel i fråga om räntan på dem, ska vara klara till representantskapet i mars nästa år. Inga tankar finns i dag om att de, eller något annat instrument, ska var omsättningsbara.



Det är förvånande att inga röster höjs för hur värdetillväxten i det jättestora, internationella Arla ska komma medlemmarna till del, utöver höjt avräkningspris. Det är förvisso inget nytt, det är ett inbyggt systemfel i kooperationen - medlemmen avstår pengar för investeringar som uppges ge avkastning på sikt. Det är svårt att alla gånger se att det blir så, och de som varit med om att bygga upp hinner sluta innan de kommer åt något av resultatet av investeringarna.



Problemet blir allt tydligare i takt med att medlemsantalet minskar och företaget växer. I förlängningen blir väldigt få ägare till något väldigt stort. Eller kan man verkligen kalla sig ägare när man inte rår över sin del av ägandet i föreningen?



Södra och Lantmännen har infört omsättningsbara instrument. Det är rätt försiktiga försök och handeln är i sin linda. Men det är rätt väg, och ett sätt att tydliggöra värdena och göra det möjligt för ägarna att ta del av dem. Arla borde slå in på den vägen också.Lars Vernersson