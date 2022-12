Kineserna är kort och gott inne i Tigerns år, vilket sägs innebära självförtroende, styrka och konkurrenskraft.

Oavsett vad det står i kalendern har vi alla under de senaste åren fått lära oss att ställa in, ställa om, flytta fram och flytta till internet. Och aldrig förr har det heller varit enklare att ändra planer utan att orsaka några större rubriker, i alla fall så länge inramningen har en släng av snuva. Ett exempel är Olympiska sommarspelen i Tokyo 2020, vilka genomfördes 2021 men under 2020-loggan.

Ur led är tiden. Vilket för övrigt Shakespeare skrev redan runt 1600. Enligt den gregorianska tideräkningen.