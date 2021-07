Lastmaskin genom isen

Olyckan inträffade vid 17-tiden, skriver Borås Tidning. Förutom lastmaskinen plogades isen även av en mindre traktor. Plötsligt brast isen under lastmaskinen som väger 6,8 ton. Fordonet hamnade under vatten men i hytten stannade över ytan med 4-5 decimeter till godo.



Föraren av traktorn kunde snabbt få ut sin kollega ur den vattenfyllda hytten. Föraren av lastmaskinen klarade sig helt utan skador men var nedkyld efter det ofrivilliga doppet.



Försök att bärga lastmaskinen inleddes redan under måndagskvällen. Den uppges vara värd omkring en miljon kronor.ATL.nu