Lastbil med virke välte

Vägen var avstängd under tiden bärgningen pågick. Ett arbete som tog hela natten.



Enligt TT klarade sig lastbilschauffören under med en mindre armskada.



Snö, ishalka och hagel orsakade även fler olyckor i Jönköpings län under natten till lördagen. En mindre skåpbil voltade vid Vaggeryd och en personbil åkte av vägen. ATL.nu