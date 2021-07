Låsningsfria bromsar till traktorn dröjer

Se demonstrationsvideon här



-Jag skulle själv bli förvånad om vi får se det under 2010. I så fall blir det i slutet av året, säger Per Johanson på Söderberg & Haak som är generalagent för Case IH och New Holland.





Bromsas var för sig

ABS-bromsade släp

Inte klart

Systemet som CNH tagit fram bygger på att alla fyra hjul kan bromsas individuellt. Varje hjul har en givare som känner av rotationen och skickar signaler till bromssystemets styrdator som ser till att inget hjul låses vid hårda inbromsningar.Utvecklarna har haft i tanken att gårdar blir allt större och transportavstånden längre, vilket skapar mera körning på allmän väg och i högre hastigheter.Om ABS-bromsen ska göra någon stor nytta på allmän väg krävs sannolikt också ABS-bromsade släp för att det inte ska uppstå en fällknivseffekt.Speciellt i de länder där traktorer får köra 50 kilometer i timmen kan man tänka sig att systemet gör nytta. Frågan är om efterfrågan på ABS kommer att bli särkilt stor i Sverige.-Inte så länge vi kör 40 kilometer i timmen, tror Per Johansson.-Sedan hänger det naturligtvis på vilket priset blir.Ytterligare en användning för systemet är en utveckling av styrbromsen. Med ett särskilt automatiskt system inkopplat behöver inte föraren styrbromsa manuellt.Systemet känner av hur stort rattutslaget är för tillfället och bromsar innerhjulet i proportion till det. Innerhjulet låses aldrig helt, vilket sparar underlaget. Av säkerhetsskäl stängs systemet av vid hastigheter över 20 kilometer i timmen.Hittills finns prototypen testad på en Puma CVX och en T7000 Autocommand.Det är oklart vilka modeller systemet först kommer att finnas till. Hans Dahlgren