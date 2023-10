Låt oss kalla en spade för en spade

När statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson bjöd in till öppen after work i Malmö i september fick polisen föra ut ordningsstörande ”aktivister”. Nyligen var också allmänhet och press inbjudna för att beskåda när klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) skulle ta emot cementbranschens uppdaterade färdplan för nettonollutsläpp till år 2030. Men den publika delen av evenemanget fick ställas in, efter en säkerhetskontroll. Under våren tog sig elva ”klimataktivister”, vid åtta olika tillfällen, sig in i riksdagen för att störa olika debatter från läktaren, rapporterade SVT Rapport i somras.