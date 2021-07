Lars Hultström tar time out

Lars Hultström har styrelseuppdrag i bland annat Svenska djurhälsovården, HK Scan, LRF och Swedish Meats. I dag svarar han inte på telefon.



På sitt mobilsvar har han talat in följande meddelande: "Jag har tagit time out med anledning av dagens händelser. För talesman får ni vända er till Svenska djurhälsovården som sköter den veterinära verksamheten eller till länsstyrelsen som kontrollerar djurskyddet på Blackstaby. Jag har gått i time out tills vidare tills utredningen är klar och jag välkomnar en utredning. Jag har ingenting att dölja."



Svenska Djurhälsovårdens vd Jan Åke Robertsson säger till ATL att en veterinär på tisdagsmorgonen var ute på Blackstaby och kontrollerade djurhållningen. Jan Åke Robertsson har av sin kollega fått berättat för sig att bilderna från Lars Hultströms Blackstaby som rullat på tv:s nyhetssändningar under tisdagen är tagna i behandlingsavdelningen för grisar.

- Bilderna visar skadade grisar. Även en död gris som borde ha varit uttransporterad långt tidigare. Det är tråkiga bilder som inte går att försvara eller förklara, säger han.



Vid tisdagsmorgonens besök på Blackstaby upptäckte veterinären att många grisar var allvarligt sjuka.

- Dessa är nu avlivade, säger Jan Åke Robertsson.



Lars Hultström har av Djurrättsalliansen pekas ut som en av de värsta skurkarna vad gäller brott mot djurskydd och och djurvälfärd. Organisationen har polisanmält Lars Hultström samt cirka 90 andra grisuppfödare över hela Sverige.

Svenska djurhälsovården ägs av Scan (50 procent), Avelspoolen (39 procent), och KLS-Ugglarps (11 procent). Jan Olsson