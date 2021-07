Lars-Göran Pettersson tycker till om grisavslöjandena

Det säger LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson.

Apropå den upprörande film som Djurrättsalliansen filmat i grisstallar på Blackstaby som ägs av Swedish Meats ordförande Lars Hultström säger Pettersson:

- Bilderna talar för sig själva. Vi har en sträng djurskyddslagstiftning som ska följas. Det finns inget undantag från det.



Lars Hultström har under dagen meddelat att han tar time out från bland annat styrelseuppdragen i LRF och Svenska djurhälsovården. Lars-Göran Pettersson vill inte gå in på det enskilda fallet.



Har du förtroende för Lars Hultström?

- Jag vill inte gå händelserna i förväg. Han befinner sig under rättslig prövning.



Tog han time out på eget initiativ eller blev han uppmanad?

- Jag kan inte uttala mig om det. Jag konstaterar att han har tagit time out.



Lars-Göran Pettersson är säker på att svenska grisuppfödare rider ut stormen. Han förespråkar ännu större öppenhet för att möta alla frågor från media och allmänhet.

- Vi har inget att dölja i Sverige. Generellt mår svenska grisar bra, det vill jag kraftigt understryka.



Avslöjandena leder till att LRF intensifierar arbetet i bland omsorgsgrupper runt om i landet och på alla sätt försöker stödja bönder som mår dåligt.

- Det har inte varit en rolig dag, säger Lars-Göran Pettersson.Jan Olsson