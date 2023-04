Larmtjänst: Maskintjuvar slår till i väntan på freden

På Larmtjänst kunde man redan i slutet av förra året se att antalet efterlysta entreprenadmaskiner ökade. Den trenden har hållit i sig under årets första tre månader. Under perioden har Larmtjänst fått in rapporter om att 36 entreprenadmaskiner försvunnit. Det är 6 fler än under första kvartalet 2022.

En förklaring till ökningen kan, enligt Larmtjänsts utredare Fredrik Lindstedt, möjligen vara att kriminella nätverk i Europa börjar förbereda sig på att kriget i Ukraina ska ta slut och återuppbyggnaden av det hårt härjade landet ska inledas.

– Det handlar om uppdrag för åtskilliga miljarder dollar då. Det finns nog gott om brottsnätverk som vill ha en del av den kakan.

Men alla försvunna entreprenadmaskiner har sannolikt inte lämnat landet, enligt honom:

– De har en förmåga att rotera även inom riket. Det finns oseriösa entreprenörer även här.

När det gäller antalet försvunna traktorer har de minskat. Årets första tre månader har Larmtjänst efterlyst 10 stycken jämfört med 17 stycken samma period i fjol.

Har lantbrukarna blivit bättre på att låsa in sina traktorer?

– Möjligt. Men det är svårt att säga. Siffrorna är inte statiska utan går upp och ner. Det är för tidigt att säga om det är en tillfällighet eller en trend, säger Fredrik Lindstedt.