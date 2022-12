Larm om ökad kycklingdöd

Myndigheten har hittills fått in 30 anmälningar från Livsmedelsverkets veterinärer på slakteriet utanför Katrineholm.

"Väldigt ovanligt"

Kan finnas brister

Ett fåtal fall

Samtliga anmälningar - varav den senaste lämnades in i torsdags - gäller förhöjd dödlighet.– Det är väldigt ovanligt. Det är första gången vi fått in så här många under en begränsad period, säger djurskyddshandläggaren Ulrike Segerström till Sveriges Radio Sörmland.Normalt dör en av 400 kycklingar under transport till Kronfågels anläggning i Valla. Gränsen för vad som anses acceptabelt går enligt länsstyrelsen vid en av 350.Hur många kycklingar som har dött vill länsstyrelsen inte avslöja. Anmälningarna är belagda med sekretess, eftersom myndigheten planerar att göra en åtalsanmälan för brott mot djurskyddslagen.Blir det en brottsutredning kommer polisen försöka reda ut om det är transportföretaget som ärskyldig, eller om det funnits brister hos någon eller några av uppfödarna.Bland de 20 aktuella uppfödarna förekommer en del i flera anmälningar, enligt Food Monitor. En uppfödare omfattas av fem anmälningar, en annan av tre.Kronfågels vd Magnus Lagergren bekräftar att det varit problem med döda kycklingar i transporterna under sommaren. Han hävdar dock att det handlar om ett fåtal fall.Huvudorsaken till anmälningarna är, enligt hans uppfattning, att myndigheterna bytt system för hur ärenden ska anmälas.Även den varma och fuktiga sommaren kan ha spelat in, enligt Kronfågel, som också framhåller att det juridiska ansvaret ligger hos transportörer och uppfödare.