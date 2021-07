Lärlingsutbildning på prov

Men misstaget blev ett lyckokast och Frida stortrivs med tät kontakt med en gård redan från början.

Frida Kindströmer står och betsar fönsterfoder. Kanske inte det mest spännande av alla lantbrukssysslor, men med flera minusgrader ute är det skönt inne i värmen.





Hon har just påbörjat en ny vecka på Falla gård, en och en halv mil utanför Örebro. Men det var inte så länge sedan hon var här.De elever som går lärlingsutbildningen är ute på "sin" gård varannan vecka.Fridas handledare, gårdsägaren Jonas Olsson, påpekar att det inte bara handlar om vår- och höstbruk på en gård.- Därför är det mycket bättre med en tjej än med en kille som bara ska ut och köra traktor hela tiden. Vi har haft sådana också och... Jonas Olsson skakar på huvudet.- Med Frida är det sällan några problem, säger han.Falla gård är en stor gårdmed huvudsakligen integrerad grisproduktion, tjuruppfödning och spannmålsodling.- Jonas gård är exemplarisk för Frida. Här finns alla möjligheter att se en bred verksamhet och skaffa erfarenhet som vi inte kan ge på skolan, säger Johan Hedström somär koordinator för lärlingsutbildningen på Kvinnerstaskolan.Egentligen hade Frida Kindströmer tänkt gå det vanliga naturbruksprogrammet. Men hon hamnade på något sätt på lärlingsutbildningens antagningslista och Johan Hedström frågade om hon inte kunde tänka sig denna utbildningsvariant. Frida har inte ångrat att hon sa ja.- Det är roligast när man får jobba praktiskt.Hon planerar dock att skaffa sig en mer teoretisk utbildning så småningom.Hon läser flera ämnen för att kunna söka in på agronomprogrammet. Kemi och fysik kommer dock Frida att få läsa in efter naturbruksgymnasiet.Men hälften av eleverna ser lärlingsutbildningen som en ren yrkesutbildning och då läser de inte lika mycket av de teoretiska ämnena.Johan Hedström är dock noga med att påpeka att utbildningen inte är någon genväg för skoltrötta. Men de som är lite trötta på att sitta i skolbänken kan sporras av att få lära sig genom praktiskt arbete varannan vecka.Birgitta Sennerdal