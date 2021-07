Lantmännens stämma inledd

STOCKHOLM ATL

Koncernledningen tar ett större grepp över lantbruksdivisionen.

- Ett antal åtgärder är vidtagna. Hela den särskilda lantbruksstyrelsen upphör. Organisationsförändringen presenteras närmare för fullmäktige i morgon, sa Bodén i sitt inledningsanförande.



På måndag tillträder dessutom en ny chef för Lantmännen Lantbruk, Monika Lekander, som närmast kommer från Lantmännens division Energi.



Thomas Bodén betonade att 2009 var ett tufft år på många sätt, men inte ett förlorat år. En del svåra, men nödvändiga, beslut har fattats, menade han. Som exempel tog han nedläggning av kycklingslakteriet i Kristianstad och kvarnen i Mjölby. Han är stolt över en hel del som Lantmännen åstadkom under det gångna året.

- Lantmännen är bättre rustat än någonsin för att möta en förhoppningsvis snart bättre konjunktur, sa han.



Även koncernchefen Per Strömberg uppehöll sig i en del av sitt anförande vid det problemtyngda Lantbruk. Steg ett är att få ordning och reda i lantbruksverksamheten, menade han.

- Och så måste vi få ned kostnaderna och bli kostnadseffektiva, betonade han flera gånger.

När väl detta är uppnått ska Lantmännen kunna bli medlemmarnas verkligt bästa affärspartner.

- Men det är ointressant med nya affärsmodeller så länge vi inte har fått ned kostnaderna.



Per Strömberg tror att resultatet för Lantbruksdivisionen blir mycket bättre för 2010. Han förväntar sig att ägarna vid nästa års stämma är betydligt mer nöjda. ATL.nu