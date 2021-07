Lantmännens ordförande: Vi har en bra möteskultur

– Njaä. Det känns väldigt länge sen, ett helt år sedan. Det hanterades väl helt korrekt såvitt jag vet, säger Per Lindahl.

– Och om hon höjde rösten så var det väl i så fall för att överrösta honom om att han inte skulle fortsätta att yttra sig, fortsätter Per Lindahl.

– Det känner jag inte till. Men om att han känner sig felbehandlad och har förväntat sig ett samtal från mig så beklagar jag givetvis att han inte har fått det. Det är något som har fallit mellan våra stolar, men det kan vi ganska lätt rätta till, säger Per Lindahl.

Många möten

När det gäller principfrågan - om det är välkommet att medlemmar utan förtroendeuppdrag uttrycker avvikande åsikter kring föreningen och dess ekonomi, säger Per Lindahl så här:

– Jag vill nog påstå att det finns få företag som har en sådan öppenhet som Lantmännen har gentemot sina medlemmar. Vi har distriktsstämma där samtliga medlemmar är inbjudna och man har all yttranderätt och kan framföra vilka åsikter man vill.

– Utöver det så har vi öppna höstmöten också, minst en gång per år. Och så har vi haft en ägardialog under det senaste året, så det finns definitivt forum i Lantmännen att lämna synpunkter om saker och ting, säger Per Lindahl.