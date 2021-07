Lantmännens nya terminspriser ställer tuffa krav på planering

Många lantbrukare kände sig lurade av Lantmännens låga poolpriser för 2009 års skörd. En direkt följd av detta är att färre kommer att binda sig för poolavtal i år.



Anledningen till det låga poolpriset är att marknaden under skördeperioden översvämmas av spannmål, vilket sänker priset.

De som har möjlighet att lagra spannmål ökar sina chanser till bättre betalning.



Visserligen kostar det en slant att vila på hanen och man måste klara av att vara utan intäkterna lite längre än om man säljer direkt vid skörd.



Frågan är ändå varför så många som hälften av lantbrukarna, trots denna kunskap, under 2009 valde just poolpris hos Lantmännen.

- Det handlar nog om att de inte har haft möjlighet att lagra hemma på gården. De som kan lagra hemma brukar göra det, säger Charlotte Elander, produktchef på Lantmännen spannmål.



Men Lantmännen erbjuder andra alternativ än pool för leverans i skörd. Depåavtal ger lantbrukarna möjlighet att lämna vid skörd mot delbetalning, för att sedan säkra när man själv tycker att priset är rätt, i år gäller det fram till 26 mars.



Lantmännen har hittills fått in avtal på 1,3 miljoner ton spannmål för skörd 2009 av de två miljoner ton man brukar få in varje år.

Av detta var 740 000 ton poolavtal, vilket innebär att bönderna varit i händerna på Lantmännen för att få ut bästa pris.

135 000 ton tecknades som depåavtal och 200 000 ton hamnade utanför prislistan som offertavtal.



Det sistnämnda innehåller allt från stora affärer där en säljare fått ut några öre extra per kilo via särskilda avtal till olika "tekniska förändringar" som gör att kontrakten inte passar in i avtalsmallarna.



Drygt 10 procent, 152 000 ton, är hittills sålda på terminskontrakt. Mindre än hälften jämfört med 2008.



Inför det här året är många lantbrukare villrådiga. Men några har redan fattat sina beslut.

- Färre än i fjol vid samma tid har tecknat för pool, ungefär hälften, och fler har valt terminskontrakt, säger Charlotte Elander.



Men det är för tidigt att bedöma hur stor andel poolavtalen kommer att ta i år. Bönderna har fram till maj på sig för beslut.



Vilken strategi bör man ha i år?

- Senaste USDA-rapporten har pressat priserna nedåt. Detta har skapat osäkerhet om man ska sälja i skörd 2010 eller inte, säger Charlotte Elander.



Själv skulle hon inte teckna hela kvantiteten för skördeleverans 2010 nu.

- Om jag har möjlighet att lagra skulle jag teckna ett terminskontrakt för leverans längre fram i tiden. Men jag skulle ändå vänta ett tag med att teckna avtalet.



Lagringsmöjligheter är nyckelfrågan. Och det blir än vik­tigare när Lantmännen nu bestämt sig för att införa termins­priser som sträcker sig fram till 2013. Att tänka så långt fram kräver en mental omställning.

- Vi är inte vana att tänka på det här viset, säger Lars Håkan Jonsson, spannmålsodlare i Örebro som ändå tycker att det är lockande att teckna terminer som sträcker sig några år framåt.

- Hade vi lagringsutrymmet är det en ekonomiskt bra affär att lagra exempelvis 1 000 ton spannmål, prissäkra den och leverera om två år.



Resonemanget bygger på att han förlorar en miljon i intäkter genom att inte leverera, när priset är en krona. I stället lånar han en miljon med två procents ränta per år. Det är 20 000 om året i kostnad för att få en högre intäkt om två år.

- Kunde man teckna ett pris runt 1,50 skulle man tjäna ungefär 400 000 kronor, konstaterar Lars Håkan Jonsson. Dan Birgerson