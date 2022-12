Lantmännen tar sikte på export till Kina

Tillväxten på livsmedelsmarknaden sker till stora delar i Asien och där främst i Kina och Lantmännen satsar nu på att öka exporten och närvaron på sådana tillväxtmarknader.

Vill köpa

Strikta lönsamhetskrav

Självkritisk

-- Vi ska ta ett grepp om det här och jobbar med handelsorganisationer för att komma in i Kina, men ett handelsavtal med Kina kan ta upp till tre år, sa Per Olof Nyman och tillade att havre kunde vara en sådan exportprodukt.På den europeiska marknaden sker knappast någon tillväxt och får som följd att det sker en kraftfull konsolidering i såväl industri- och primärleden som inom detaljhandeln, menade Per Olof Nyman.Lantmännen ska skapa tillväxt genom organiskt tillväxt, partnerskap och i vissa fall även rena förvärv.- Lantmännen är välpositionerat på våra kärnmarknader och hållbarhet som en konsumtionstrend är långt mer än ett modeord idag. Vi kommer att jobba med partnerskap som vårt samarbete med DLG och ibland kanske man måste göra ett förvärv för att komma snabbt in på en marknad, men förvärv är inte huvudpunkten i vår strategi, sa Per Olof Nyman.När det gäller samarbeten kommer Lantmännen att kräva majoritetsägande men det är något som man kan ge avkall på i de så kallade portföljbolagen, som Kronfågel var ett exempel på.- Där valde vi att överlåta kontrollen till CapVest.Bland portföljbolagen ligger också Doggy och Swecon, men som båda kvalificerar sin position inom gruppen, men dessa bolag har strikta lönsamhetskrav på sig och om de inte uppfylls kan göra dessa bolag till potentiella försäljningskandidater, menade vd Per Olof Nyman.Där är inom kärnverksamheten, spannmålsproduktionen och dess förädlingsled, foderproduktion och maskin där Lantmännen kommer att fokusera sin strategi på. Förädling i senare led, varumärkesbyggnad ska hela tiden kunna härledas bakåt i kedjan.- Lantbrukaren och hans affärer står i centrum, även i denna strategi. Det är något vi vill vara väldigt tydliga med, sa Per Olof Nyman.Koncernchefen var dock självkritisk när det gällde Lantmännens foderaffärer men sa att detta jobbar man nu med att förbättra.- Vi har tappat på foder på senare år och ni ska senare få se i handling att vi satsar mycket resurser på det här, sa Per Olof Nyman.