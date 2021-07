Lantmännen stuvar om i fastighetsbeståndet

- Vi har genomfört ett antal försäljningar under året, säger Michael Murphy som är Lantmännen Fastighets chef i Sverige.



Vid årsskiftet hade Lantmännenkoncernen ett fastighetsbestånd på ungefär 1,5 miljoner kvadratmeter. I årsredovisningen för 2009 var byggnader och mark värderade till cirka 4 miljarder kronor.



I den senaste affären sålde man 42 fastigheter motsvarande ungefär 10 procent av koncernens bestånd mätt i kvadratmeter. Försäljningar under året har skett i bland annat i norra Sverige, Småland och Sörmland, berättar Michael Murphy.

- Vi vill stärka våra positioner där vi redan är starka som i Örebro, Norrköping, Linköping och Lidköping för att nämna några orter.



De flesta fastigheter består av småindustrilokaler och butiker. När det gäller Lantmännens siloanläggningar är det Michael Murphys uppdrag att förvalta dem så länge de ingår i koncernens ägo medan transaktionerna av koncernens sådana anläggningar sköts av Ingemar Larsson.

- Vi har ett femtontal anläggningar att sälja. Den största vi gjort i år var i Nyköping. Silon hade en lagringskapacitet på 25 000 ton men ska konverteras till bostäder, säger Ingemar Larsson och tillägger att den typen av affärer är de mest lönsamma.



Lantmännen har också sedan en tid aviserat att man vill sälja sin andel i kontorsfastigheten Tre Skåne i Malmö, där ungefär ett hundratal av Lantmännens anställda jobbar. Fastigheten ligger i bolaget Fastighets AB Tre Skåne och ägs till 79 procent av Lantmännen och resterande 21 procent ägs av Skånemejerier. Det bokförda värdet är satt till bara 45 miljoner kronor. Vad det aktuella marknadsvärdet ligger kan avgöras i en kanske närstående affär.

- Jag vill inte kommentera detta eftersom vi förhandlar med några intressenter just nu, säger bolagets vd Tommy Pramgård.



Försäljningen rör hela bolaget, det vill säga även Skånemejeriers andel.

Resultaten av de samlade fastighetsaffärerna under året bör man kunna avläsa senare i årsredovisningarna för 2010.Jerry Simonsson