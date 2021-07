Lantmännen satsar på Cerealia och Unibake

Det säger Lantmännens koncernchef Per Strömberg i en intervju i den danska affärstidningen Børsen.

- Vi vill konsolidera den europeiska marknaden för djupfryst bröd och krisen har skapat några möjligheter som vi tittar på, säger han till tidningen.



Kapital till inköpen ska Lantmännen skaffa genom de utförsäljningar av egna verksamheter som redan inletts.

Per Strömberg tror dock inte att Lantmännen kommer att göra fler försök att köpa upp danska foder- och spannmålsverksamheter.



- Vi var intresserade av att köpa Hedegaard, men det blev alldeles för dyrt. Det var nog sista möjligheten att få in foten på den danska marknaden och konkurrera med Danish Agro och DLG på deras hemmamarknad, säger Per Strömberg till Børsen.ATL.nu