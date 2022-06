Trots att våren nyss gått in i sommaren är priserna fortfarande höga:

– Just i dag stod etanolen på 1 200 euro per kubik. Vilket är högt fortfarande, säger Magnus Kagevik, Lantmännens koncernchef och vd som just presenterat sin första delårsrapport.

Han tror på fortsatt höga energipriser under året, inte bara för biobränsle utan också olja och gas.

Färre maskininvesteringar hos kunderna

Om energidivisionen levererat starkt har det varit kärvare för kärnaffären i division lantbruk. Det är tydligt att lantbrukskunderna har dragit i bromsen, till följd av högre kostnader under året. Foderaffären minskar, och också maskinförsäljningen.

Till exempel har traktorförsäljningen gått ner med närmare 20 procent hittills i år. Lantmännen Maskin har tagit marknadsandelar under perioden, men kunderna är avvaktande:

– Lantbrukarna har samma utmaningar med rörelsekapitalet som vi har. Man är lite försiktigare med investeringar innan man ser om man får en bra skörd, det är väldigt viktigt i år. Då är man lite mer försiktig, säger Magnus Kagevik.