Lantmännen mer ett AB än ett kooperativ

Och bortset från de tre första åren har "kapitalavkastningen" i form av insatsränta, emissionsinsats och ränta på förlagslån överstigit returen medlemmen erhåller i form av återbäring och bonus på sina affärer med föreningen i de delar som drivs kooperativt.Arla firar 100 år som kooperativ i år – en sanning med modifikation. Ungefär lika gammal – eller ung i sin nuvarande form – är Svenska Lantmännen.Båda är mångmiljardkoncerner men har valt ganska olika vägar att utveckla den kooperativa affärsidén, särskilt kapitaldelen.Den viktigaste skillnaden kooperativen emellan är hur man ser på och belönar ägandet. Medan Arla har en blygsam individuell konsolidering har denna del utvecklats starkt inom Lantmännen.Troligen är det ingen Arla-leverantör/medlem, som ser efterlikviden som någon slags vinsttudelning och som definitionsmässigt bara är en intern "felprissättning".Lantmännen med sitt tunga fokus på att ge ägarna del av vinst och utdelning på kapital liknar i den bemärkelsen mer ett aktiebolag än ett kooperativ.Systemet kan sägas gynna kapitalägandet snarare än medlemmen.Rent teoretiskt skulle man som medlem kunna göra sina spannmålsaffärer och inköp via annan part – om dessa skulle ge ett bättre netto än vad motsvarande affärer med Lantmännen skulle ge – och bara inkassera avkastningen på det satsade kapitalet.Maxinsatsen idag är satt till 450 000 kronor men en diskussion förs att slopa taket. Andelen individuellt kapital är också låga 17 %.– I ett stabilt företag som Lantmännen är insatsskyldigheten snarare att ses som en insatsmöjlighet, en tydlig ägarnytta på det kapital man satsat i föreningen, säger ordförande Bengt-Olov Gunnarson.Totalt har Lantmännen delat ut närmare fyra miljarder kronor till ägarmedlemmarna, varav 59 procent kan betraktas som utdelning på satsat kapital.Räknat på totala insatser om 1,9 miljarder och insatsräntor om 178 miljoner motsvarar det en avkastning på 9,3 procent.Insatskapitalet byggs upp visa affärerna med Lantmännen, men utöver det finns det möjlighet att köpa emitterat insatskapital. Där finns ingen gräns.Totalt har Lantmännen närmare 1,2 miljarder kronor i emitterade insatser.I dag utgör emitterade insatser redan en större andel av de totala insatserna på cirka 1,9 miljarder kronor, och med tanke på att medlemskåren sjunker – och vinsterna förhoppningsvis fortsätta komma in – så kommer andelen emitterat insatskapital att ständigt öka i relation till inbetalda insatser.Ett kooperativs primära uppgift är att representera medlemmens ekonomiska behov och utföra de tjänster denne efterfrågar.Svenska lantbrukskooperativ har mottagningsplikt, men medlemmen har inte leveransskyldighet, i alla fall inte fullt ut. Som medlem kan man vara mycket passiv i sina affärer.Först efter fem års passivitet hotas man av uteslutning från Lantmännen, som under åren rensat medlemsregistret från sådana medlemmar. Det är ett av skälen till att man idag har cirka 45 % färre medlemmar än vid bildandet 2001.Lantmännens utdelningspolicy har sannolikt bidragit till att hålla ihop koncernen, och i ett europeiskt perspektiv är man något av ett unikum, menar Petri Ollila.Spannmålskooperativ är de minst representerade inom lantbrukskooperationen i Europa.Förklaringen är att spannmålsmarknaden är bättre genomlyst idag, odlare har direkttillgång till råvarumarknaderna, möjligheter till prissäkring, samtidigt som spannmål går att lagra. Det senare är den stora skillnaden från mjölk- och köttbonden, som måste ha en garanterad mottagare av sin vara annars riskerar den att bli kasserad.– Marknaderna har till stor del tagit över spannmålskooperativens roll, säger Petri Ollila, professor vid Helsingfors Universitet.Utvecklingen inom Lantmännen sätter ljuset på två utmaningar som stora kooperativ möter. Dels är det svårigheten att agera kooperativt med en långt drivet förädlingsled.Den andra är vad som sker med ett kooperativ när kapitaldelen blir viktigare än den kooperativa verksamheten, handeln och tjänsterna kooperativet ska erbjuda medlemmen och som en gång i tiden var orsaken till dess bildande.– Det är viktigt att fördela överskottet på hur mycket man använder kooperativet, annars händer det satt medlemmarna investerar i föreningarna och tänker mer på räntor och avkastning än priset. Att producera tjänster för medlemmarna är en av de viktigaste sakerna som skiljer ett kooperativ från ett aktiebolag, säger Petri Ollila.ur serien Kooperationens framtid: