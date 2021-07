Lantmännen gör ett bra andra kvartal

Förra året var ett tufft år för Lantmännen med ett negativt nettoresultat på 43 miljoner kronor för helåret 2009. Sämst gick då Lantbruksdivisionen och chefen Arne Rantzov fick i våras silkessnöret.



Under första kvartalet i år påbörjades återhämtningen med hyfsade resultat för division livsmedel och division energi, medan det fortsatt var trögt för Lantmännen maskin och lantbruk. Resultatet efter finansnetto första kvartalet var 118 miljoner kronor jämfört med en förlust på 83 miljoner kronor första kvartalet 2009.



För det andra kvartalet, som redovisas i dag, kan även division lantbruks kooperativa del visa på ett litet positivt resultat på 7 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 142 miljoner kronor andra kvartalet 2009. Även Lantmännen maskin har vänt sina siffror till ett positivt resultat på 124 miljoner kronor andra kvartalet 2010.

- Det är framför allt våra åtgärder med varuflödesbesparingar och vårt stora omstruktureringsprogram som har gett resultat, säger Lantmännens vd Per Strömberg i ett pressmeddelande.



Stark försäljning av gödsel, utsäde och frö bidrar enligt pressmeddelandet till det starka andra kvartalet.

Division energi uppvisar en liten förlust, främst som ett resultat av låga etanolpriser och en svagare svensk krona.

Livsmedelsdivisionen fortsätter att visa stabila resultat med 223 miljoner kronor plus för andra kvartalet. Dan Birgerson