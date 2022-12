Lantmännen förbättrade resultatet

Koncernens resulat för 2014 efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, landar på 740 miljoner kronor.

Historiskt hög

Från minus till plus

Kärvt för maskiner

Utmaning för Agroetanol

Det är en förbättrring med 57 miljoner kronor jämfört med föregående år.Styrelsens utdelningsförslag till föreningsstämman uppgår till totalt 463 miljoner kronor, vilket beskrivs som en historiskt hög utdelning."Samtliga divisioner visar ett positivt resultat", skriver vd Per Olof Nyman i en kommentar.Koncernens nettoomsättning för tredje tertialet uppgick till 10 977 miljoner kronor, vilket är ungefär på samma nivå som motsvarande period 2013.För helåret blev nettoomsättningen 32 666 (33 802) miljoner kronor.Rörelseresultat lyfte under tredje tertialet till 276 (-525) miljoner kronor. Utslaget på helåret blev motsvarande siffra 1 453 (89) miljoner kronor.Rensat från jämförelsestörande poster, i form av realisationsvinster och omstrukteringskostnader, blev tertialets rörelseresultat 355 (279) miljoner kronor. För helåret blev siffran 851 (805) miljoner kronor.Tredje tertialets resultat efter finansiellla poster blev 224 (-555) miljoner kronor. För helåret blev resulatet 1 342 (85) miljoner kronor.Resultatet för division Lantbruk är lägre än föregående år, främst till följd av försämrad försäljning av vårutsäde och en hårdnande konkurrens på den svenska marknaden.Marknaden för både lantbruks- och anläggningsmaskiner har även den försvagats och division Maskin jobbar för för att minska de strukturella kostnaderna i verksamheten.Däremot fortsätter affärerna inom division Energi att utvecklas väl, enligt delårarapporten.Lantmännen Aspen har ökat sin försäljning och export, medan Lantmännen Reppe minskat sina omkostnader och ökat försäljningen."I Lantmännen Agroetanol kvarstår utmaningar i form av ett mycket lågt etanolpris och politisk otydlighet kring långsiktig energi- och klimatpolitik", skriver Per Olof Nyman.Även Division Livsmedel fortsätter uppvisar en positiv utveckling. Flera större bolagsaffärer har genomförts i linje med koncernens Strategi 2020."Lantmännen Cerealia har genomfört ett antal lyckade produktlanseringar och fortsatt sina satsningar på spannmålskoncept som är attraktiva för både kunder och odlare", skriver Per Olof Nyman.