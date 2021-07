Lantmännen fick nog - stänger av BM Agri

- Jag blev i fredags uppringd av Lantmännens koncernchef Per Strömberg och han meddelade helt kort att jag inte längre är välkommen att leverera spannmål till dem, säger Mats Eriksson.



Han berättar att orsaken till beslutet var att han riktat kritik mot Lantmännens agerande på spannmålsområdet i sina marknadsbrev och vid några offentliga tillställningar.

- Är man en klar marknadsledare i en bransch måste man kunna hantera kritik om denna är relevant.





Funnits i fem år

Skadat varumärke

Oacceptabelt

BM Agri är ett konsult- och handelsföretag med fokus på spannmål med säte i Alingsås. De har bedrivit verksamhet i hela landet under fem år och hade en omsättning förra året på 172 miljoner kronor. De levererar till Agroetanol, Lantmännens alla kvarnar, Cerealia i Järna och till Doggy i Vårgårda. Till Agroetanol levererades 33?000 ton 2009.- Beslutet innebär att cirka 40 procent av försäljningsvolymen försvinner. Just nu känns alternativet att avveckla verksamheten mest realistisk.På Lantmännen står man fast vid beslutet att slänga ut BM Agri.- Bakgrunden till beslutet att inte göra affärer med BM Agri är de osakliga och helt felaktiga uttalande som han har gjort om Lantmännen och som definitivt skadar vårt varumärke, säger Per Strömberg, koncernchef på Lantmännen.- Inte minst tänker jag på de uttalande han har gjort kopplat till gödselmarknaden, där han vid flera tillfällen har påstått att vi skulle ha gjort olagliga överenskommelser för att begränsa konkurrensen, vilket givetvis absolut inte är sant, säger Per Strömberg.Per Strömberg menar att det är oacceptabelt att uttala sig så om en kund och att beslutet inte betyder att Lantmännen vill begränsa konkurrensen på marknaden.- Självklart. Vi tar gärna kritik, men det måste vara saklig kritik. Om man kommer med rena felaktigheter, då blir det något helt annat.- Att rasera ett förtroende kan gå ganska fort, men att återskapa ett förtroende brukar ta ganska lång tid. Härje Rolfsson