Lantbrukskörslor allt mindre skattegynnade

Enligt det riksdagsbeslut som följde av 2009 års klimatproposition sänktes från årsskiftet skatteåterbetalningen för den diesel lantbruket köper till 2,10 kronor per liter. I januari 2013 försvinner ytterligare 40 öre och 1 januari 2015 görs det som beskrivs som den sista skattesänkningen, då med ytterligare 80 öre till 90 öre per liter diesel.



Men förutom sänkt återbetalning innebär det nya året också en höjning av energiskatten på dieselolja. Detta kommer också att ske i flera steg och medför att energiskatten sammanlagt höjs med 40 öre per liter fram till 2013. Vid årsskiftet höjdes den med 20 öre och 1 januari 2013 höjs den med ytterligare 20 öre.



För annan, färgad diesel som används för uppvärmning eller drift av stationära motorer medges från årsskiftet återbetalning med 70 procent av energiskatten och 40 procent av koldioxidskatten. Det betyder att man kan få tillbaka 2670 kronor per kubikmeter olja som köpts och förbrukats under 2011, att jämföra med 3171 kronor för 2010.



Från 2013 kommer återbetalningen för denna diesel att sänkas till 1700 kronor per kubikmeter och från 2015 till 900 kronor per kubikmeter.



Som tidigare avser skattesänkningarna dieselförbrukning i traktorer, tröskor, skogsmaskiner och liknande arbetsfordon. Diesel som används för externa körslor eller i bilar och bussar ska beskattas fullt ut även för körning i lantbruks- eller skogsrörelsen.Jan Vainult