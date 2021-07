Lantbruket räddaren

KILDALTON IRLAND ATL

- Vi har 100 platser på lantbrukarlinjen och vid senaste antagningen hade vi mer än tre sökande till varje plats och det kommer att bli ännu fler inför antagningen i september. Det är likadant på alla lantbrukshögskolor, säger Frank McMurphy, som gläds åt det nyvaknade intresset för lantbruket.





Köksväxter

Teoretiska studier

Unga grabbar i majoritet

Tjejer föredrar hästar

Mjölken ny guldgruva

Till exempel är hortonomutbildningen mycket populär. Till skillnad från då byggboomen rådde är det köksväxter och inte prydnadsväxter som står i fokus.- Många vill odla sina egna grönsaker och sälja på lokala marknader. Vi har också en chef bland eleverna som vill kunna odla sina egna grönsaker till restaurangen han driver. Medelåldern på eleverna i den här gruppen är generellt sett högre än i de andra, säger Frank McMurphy.Eleverna på Kildalton College lär sig det praktiska arbetet inom lantbruk, skogsbruk, hästuppfödning och hortikultur. Den praktiska utbildningen varvas med teoretiska studier på lika basis.Via ett samarbete med närliggande Watford Institute of Technology kan elever som satsar på en akademisk utbildning göra sin praktik på Kildalton.De flesta går dock två år för att sedan återvända hem till familjegården.Nittiofem procent av eleverna på lantbrukslinjerna är unga grabbar.De bygger sina egna maskiner och annan enklare utrustning, lär sig odla och att sköta djur och marker på skolans egna 100 hektar och på marker som bönder runt Kildalton låter skolan odla under deras tillsyn.- Under byggboomen var deras kunskaper efterfrågade av byggbolagen. De kunde köra lantbruksmaskiner och kunde därför också köra tippvagnar, grävare och andra anläggningsmaskiner och de tjänade bra med pengar. 2008 gick luften ur byggmarknaden och nu kommer de tillbaka till oss i ständigt ökande antal, förklarar Frank McMurphy.Hästutbildningen domineras av unga flickor, som, trots den törn irländska hästbranschen fått genom den finansiella krisen, lär få anställning på några av landets många stuterier, hästskolor eller kapplöpningsbanor, tror McMurphy.- Vi tar in hästar utifrån när de är ungefär tre år gamla, rider in dem, sköter om dem och lämnar sedan tillbaka dem till ägaren. Eleverna rider hästarna fem dagar i veckan och de har tillägnat sig en mycket god arbetsetik när de lämnar skolan, säger Frank McMurphy berömmande.På grund av att bara tio procent av Irlands jordbruksmark är odlad mark är gris- och kycklingnäringarna relativt små. I området kring Kildalton är mjölknäringen stor.Och mjölkbranschen kan bli nästa guldgruva för de hårt prövade irländarna, en ny bubbla befarar vissa.- Många elever här tänker åka hem och fördubbla sin mjölkproduktion.Enligt den före detta rådgivaren gör de helt rätt:- Mjölken kommer att vara den överlägset mest lönsamma branschen, åtminstone fyra, fem gånger så lönsam som köttdjur eller växtodling, spår Frank McMurphy. Jerry Simonsson