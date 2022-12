Lantbruket behöver fler som kan tekniken

Svenska bönder tillsammans med sina internationella kollegor stöter dagligen på uppgifter där teknik i lantbruket ingår. Från lagom packning av jord till angreppsvinkel och materialval vid kultivering. Material och tillvägagångssätt för att på enklaste och skonsammaste sätt mjölka ett djur. Hur man med minsta möjliga energiåtgång slår av ett grässtrå eller hackar ett halmstrå.

Man kan säga att teknikagronomens viktigaste uppgift är att verka i gränslandet mellan teknik och biologi och förstå hur dessa kan samverka på bästa möjliga sätt.ett antal år teknikerutbildningen inom agronomexamen. Anledningen till att utbildningen lades ner var att det var alltför få som sökte den. Anledningen till att den inte startar är att den inte finns, ett utmärkt exempel på moment 22.Själv var jag en av de lyckliga som bedrev mina studier till teknikeragronom. Kursen samlade cirka 15 stycken entusiastiska deltagare, de flesta med en mycket praktisk bakgrund. Kurserna som gavs hölls också på en relativt praktisk nivå vilket kändes mycket bra just då men kurserna borde ha varit mer teoretiska. När vi sedan utexaminerade oss blev vi en mix av högt utbildad praktiker och lågt utbildad teoretiker. Hur kan man göra nya teknikeragronomer?SLU skulle kunna erbjuda ett agrart block i slutet av civilingenjörsutbildningarna. Ställda inför det faktum att jordens befolkning ökar vilket gör att vi måste odla mer på samma areal tror jag att flera skulle intressera sig för denna utbildning.Jag tror att både SLU och de andra universiteten vinner på att personer med olika angreppsvinkel tar sig an världens livsmedelsutmaningar. Inom utbildningen för lantmästare kunde man lägga in en kurs som handlar om att förmedla teknisk forskning ut till näringen.vid examen, den har precis börjat. Med dagens möjligheter till kunskapsinhämtning via nätet kan mycket läras hemma. I föreningsform blir det roligare. JTF (Jordbrukstekniska Föreningen) erbjuder medlemskap och tillsammans ordnar vi studieresor samt snart en temadag inom tröskteknik.Temadagen är ett prov på om vi kan få till stånd en mötesplats där aktuell teknik inom olika områden presenteras. Utöver detta delar JTF även ut Silverbillen. Silverbillen tilldelas en person som uppfunnit en agraranknuten produkt. Genom åren har vi gett pris till allt från automatiska djupmätare för harv och såmaskin till appar som registrerar dieselförbrukning.Som teknikerstudenter ombads vi att spåna fritt om framtida mjölkningssystem. Trots idogt tänkande var det ingen som lanserade idén om att kon skulle frivilligt komma till en box för att bli mjölkad. Tio år senare kom robotmjölkningen. Visst är det fascinerande med teknik.Axel Lagerfeltteknikagronom och ordförande i Jordbrukstekniska Föreningen, JTF