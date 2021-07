Lantbrukare måste bli bättre företagare

LRF Konsults andra kvartalsrapport för i år kan verka provocerande för en del lantbrukare. I rapporten efterlyses toppföretagande. Det finns pengar att tjäna konstaterar LRF Konsult och visar på skillnaden mellan de bästa företagen och medelföretaget i sin undersökning bland över 500 företag från Skåne till Norrland.



Om medelföretaget förbättrar sitt kassaflöde med 4 procent av omsättningen, innebär det 60 000 kronor mer per år till investeringar och privatuttag, skriver man.



Lantbrukare älskar sina maskiner, men maskinkostnaden är också en av grundbultarna när det gäller att se över företagets kostnader. De är inte ovanligt med transporter av gödsel, ensilage och spannmål på mellan 7 och 10 kilometer mellan olika driftsenheter.

- Alldeles för många driver inte sitt företag proffessionellt. Man har marker som absolut inte är lönsamma, man åker flera mil för att bruka några hektar man har fått på arrende, säger Lars-Göran Svensson.



Kritiken handlar om att det går åt alldeles för mycket tid och kostar alldeles för mycket att ligga på vägen när fälten befinner sig några mil bort. Maskinkostnader är inte heliga, de måste bedömas affärsmässigt precis som alla andra kostnader i företaget.

- Man är väl för bunden av tradition och invanda mönster när man ändå gör så här, konstaterar Lars-Göran Svensson.

Alternativet är maskinsamverkan; att låta någon granne i närheten köra på de fälten. Eller att köpa till mark som ligger lite bättre i förhållande till den egna gården.

Dålig lönsamhet i växtodlingen hänger också samman med senfärdiga försäljningsbeslut. Att effektivt prissäkra och sälja på termin blir nästan omöjligt när man inte ens vet vilka kostnader man har i sin produktion.

- Har du till exempel en produktionskostnad på 1,30 per kilo kan du se när det är lönt att binda hälften av din skörd, säger Lars-Göran Svensson.

- Många saknar den kunskapen om sin egen prdoutkion.



Kvartalsrapporten visar på nedåtgående lönsamhet för växtodlings- och grisföretag jämfört med prognosen i maj. Däremot ser det positivt ut för mjölken som ökat lönsamheten med 3 procent jämfört med 2009.

- Mejerierna tror på ett mjölkpris kring 3,30 till 3,50 kronor per kilo vid kommande årsskifte, säger Lars-Göran Svensson.Dan Birgerson