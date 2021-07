Lantbrukare JO-anmäler tjänstemän

Han anmäler tjänstemännen till Justitieombudsmannen för deras agerande under omhändertagandet, skriver Kristianstadsbladet.



Lantbrukaren har bland annat reagerat på att veterinären och inspektören gick in i stallet utan skyddsstövlar samt att inspektören ställde sig i ett dricksvattenkar med smutsiga stövlar. Han tycker också att de var aggressiva och hotfulla mot djuren när dessa skulle fångas in. Lantbrukaren invänder också mot att en ko transporterades bort trots att hon var halt vid omhändertagandet. Hon borde i stället ha avlivats på plats, anser han.



Djurskyddsinspektören avvisar lantbrukarens kritik. Han säger till tidningen att han alltid har rena skor när han kommer till en besättning. Karet han stod i var bottenfruset. Han ställde sig på isen för att få fotobevis på att så var fallet. Att omhändertagandet var våldsamt eller onödigt utdraget stämmer inte heller, menar han.



Lantbrukaren själv är åtalad för djurplågeri. Hans rättegång är planerad till april, skriver Kristianstadsbladet.ATL.nu