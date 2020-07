Vretenägaren anser sig bestulen på sin sladdesign

V30 Pro är en ny väghyvel som säljs under Vretens varumärke i Norge. Problemet är bara att den inte kommer från företaget. Nu har Vretenägaren Bala Agri satt en advokatbyrå på att reda ut det misstänkta varumärkesintrånget.

Vid första anblicken ser V30 ut att dela en hel del designelement med Vägsladd V4 från Vreten.

Det var när ATL frågade om hyveln också skulle komma till Sverige, som nya ägaren Bala Agri svarade att det rörde sig om ett varumärkesintrång.

”Detta är inte en Vreten-produkt och vi har låtit våra advokater kontakta bolaget som säljer dessa i Norge under falsk marknadsföring”, skriver Kristian Jonsson, vd på Bala Agri, i ett mejl till ATL.

När ATL senare når honom på telefon säger han:

– Vi har en pågående diskussion med företaget sedan tidigare, och tanken är att vår advokat ska prata med deras juridiska ombud efter semestern.

Vreten, som främst är känt för sina skogsvagnar och väghyvlar, köptes upp av Bala Agri efter konkursen 2018. Bala Agri köpte då själva inkråmet, alltså produkterna och varumärket, för att sedan fortsätta tillverkningen och produktutvecklingen i egen regi.

Att det säljs produkter som inte är Bala Agris under Vretens varumärke är inget nytt, enligt Kristian Jonsson. Just den här modellen hade han dock inte blivit uppmärksammad på tidigare.

Kopior inte ovanliga

– Det är ett komplicerat ärende, som har sin grund i att Vreten dels är ett svenskt varumärke som har funnits sedan 1880, dels ett företag som heter Vreten Norge AS som har sålt Vretens produkter i Norge. Efter konkursen har Vreten Norge AS valt att satsa på egna varumärken och egna nya produkter under samma namn.

Att företag i branschen inspireras av och i viss mån kopierar varandra är inget nytt. Sedan tidigare driver Bala Agri juridiska processer mot företag i Sverige, Norge och Baltikum.

Men att striderna nu även omfattar rätten till varumärken är något nytt för Kristian Jonsson.

Tillbakavisar anklagelserna

Det är i nuläget oklart om det norska företaget har något avtal som ger dem rätt att handla som de gör.

– Men Vreten som varumärke är skyddat i både EU och Norge, och i detta fall menar vi att de har kopierat både design och färgsättning i syfte att vilseleda konsumenterna att tro att det rör sig om en svensk produkt, säger Kristian Jonsson.

Det tycks i så fall ha lyckats, eftersom det till och med hänvisas till Sverige i den tidningsartikel från Bedre Gardsdrift där ATL först uppmärksammade V30 Pro.

– Det är en rak kopia av vår V4 med undantag av att den är avkortad och avsmalnad, säger Kristian Jonsson.

Det norska företaget hävdar å sin sida att de inte har gjort något intrång.

– Vi kopierar inte produkter, för det första är det inte vi som producerar produkterna så det är inte riktigt att vi kopierar dem. V30 Pro är en helt ny produkt som de inte har haft, och den heter heller inte Vreten utan vi använder vårt eget varumärke, säger Svenn Anstensrud på Vreten Norge AS och tillägger.

Till hans argument hör också att Vreten var delägare i Vreten Norge, och att namnet därefter tillföll den norska motsvarigheten.

– Vi har haft namnet Vreten Norge väldigt länge och har ägt namnet i väldigt många år, och är också etablerade. Vi har också rätt att bruka det namnet, säger Svenn Anstensrud.