Vit gurka – en specialitet för Östergötland. Anders Larsson är VD för familjeföretaget Brinks gurkor.

Äter du vit saltgurka? Då kommer du med stor sannolikhet från Östergötland.

– Det är väldigt lokalt. Om du tar E4 norrut börjar det blandas lite redan i Nyköping. Sedan är det grön gurka som gäller, berättar Anders Larsson, som är VD för Brinks gurkor och lantbruks AB.

Grönt gäller även i Västergötland, där folk äter riktigt mycket saltgurka, berättar han. Det gör man såklart i Västerås också – gurkornas högborg.

Det började redan 1947, då fyra ungdomar behövde hitta på något för att utöka lantbruket med hemma på Brinks gård. Valet föll på gurkor, som först såldes färska till konservindustrin i Norrköping. Men bröderna Kurt och Lennart Larsson, med fruarna Gunborg och Birgitta, ville vidare.

– Farmor Greta hade recept på gurka som de tyckte var gott. Först åkte de in till marknaden med burkar och sen började de sälja i butiker, berättar Anders Larsson.

Syns från vägen. I en ombyggd ladugård finns både kontor, gårdsbutik och förpackningslina.

Egen dill

Nu omsätter gurkorna ungefär 12 miljoner kronor per år. Alla inläggningar sker på plats. I en ombyggd ladugård finns kontor, gårdsbutik och förpackningslina.

Huvuddelen av all gurka odlas i företaget, som även är självförsörjande på dill, som odlas på två hektar. De tar även eget utsäde på den speciella, lokala vita gurkan. Den går under namnet Lilla Delikatessen och utsädet finns inte på den öppna marknaden.

– Den är väldigt krispig och knaprig vilket gör den bra att göra saltgurka på, säger Anders Larsson.

Vid sidan av gurkproduktionen finns också ett lantbruk med spannmål, oljeväxter och entreprenadverksamhet i företaget. Det är Anders Larssons kusiner Magnus Larsson och Björn Larsson som basar över den delen. Totalt brukar de 420 hektar mark och omsätter ungefär 5-6 miljoner kronor per år. Under högsäsongen i juli-augusti är det som mest 20-talet anställda i företaget allt som allt.

I samma lag. Många i familjen Larsson jobbar i företaget. Birgitta Larsson vid förpackningslinan.

Dyrt med distribution

Trots att torkan slog mot lantbruksdelen 2018, kunde gurkproduktionen gå in och lyfta resultatet till vinst, berättar Anders Larsson. Värre var det 2014-2017. Då var omsättningen i företaget på väg ner från rekordåren kring 2010, medan kostnaderna i företaget bet sig kvar på högre nivåer. Mycket berodde på problem i distributionen av gurkorna.

– Det har kostat mycket med distribution tidigare. Och det är inte lätt att vända sådant rätt. Man vill hålla kvar kunderna och hålla dem nöjda, samtidigt som man måste kapa kostnaderna.

Lösningen blev att leja ut mer av distributionen. Numera levereras Brinks bara med egen bil i Norrköpingstrakten, resten sker genom samarbeten. Prognosen för 2019 pekar på vinst, trots att omsättningen fortfarande inte kommit tillbaka till de cirka 25 miljoner kronor per år som var fallet för tio år sedan.

– Vi är väldigt nischade. Det är en väldigt speciell produkt med unik smak och kvalitet. Det som är speciellt är att det ska vara gott, inte att det ska sälja hur mycket som helst, säger Anders Larsson.

Anders Larsson är VD för familjeföretaget Brinks gurkor och lantbruk AB utanför Norrköping.

Satsar på nya produkter

Efter ett misslyckat försök att få folk söderöver att äta mer gurka på 1990-talet, fokuserar nu Brinks på sin kärnmarknad i Mellansverige – från Jönköping, via Västergötland upp mot Falun och in mot Stockholm och Mälardalen. Till produktnyheterna hör en saltgurka i stavar med chili och vitlök och en inlagd sallad med riven gurka, lök och dill.

– Man vill ha kvar det som man har byggt upp. Men vår dröm är att någon av de nya inläggningarna ska bli lika stora som våra klassiska produkter, säger Anders Larsson.

Vad äter du själv, grön eller vit gurka?

– Jag äter både och, men jag äter mest vit, det gör jag. Och vi vill ju att fler ska få upp ögonen för just den vita gurkan.

Men om det skulle bli brist, då får östgötarna gå före?

– Hahaha, ja det blir lite så. Det är en lokal tradition.

Brinks gurkproduktion

Odlingssäsongen börjar i januari-februari, då årets gurkplantor börjar drivas upp på en mindre yta. När plantorna är fyra veckor och cirka 30 cm höga flyttas de ut i stora växthuset. När plantan börjar skicka ut revor tar de in de bin som används som pollinerare. Det tar cirka 10 dagar från befruktning av blomma till färdiga gurkor. De första gurkorna skördas i slutet av mars och de sista i oktober. Under högsäsongen plockar man gurkor varje dag och beskär plantorna en gång i veckan. Gurkorna färsksaltas, vintersaltas eller läggs in på annat sätt, t ex i ättika.

Källa: Anders Larsson, Brinks gurkor

Brinks gurkor och lantbruks AB

Omsättning: 19,6 miljoner kronor (2018)

Rörelsemarginal: 7,93 procent (2018)

Antal anställda: Ett 20-tal i medeltal.

Källa: Anders Larsson, Brinks gurkor, allabolag.se

Östgötarna och gurkorna

Huvudkonkurrent till Brinks gurkor är Kinda gurka i Kättilstad utanför Rimforsa i sydvästra Östergötland. Företaget grundades av specerihandlaren Sivert Lundgren i Motala på 50-talet och omsatte 2018 närmare 19 miljoner kronor. Kinda är ett mera nishat företag än Brinks, och bedriver inget lantbruk eller egen odling. I stället köper man in gurkor från lokala odlare. På sin hemsida bekräftar Kinda att konsumtionen av saltgurka har ett starkt fäste i Östergötland sedan en lång tid tillbaka. Detta gäller i synnerhet den färsksaltade vita gurkan, som Kinda också har i sitt sortiment.

Källa: allabolag.se och kindagurka.se