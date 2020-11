Med en stark och frisk kropp kan den arbetande hunden jobba och vara aktiv långt upp i åldern.

Det är kallt ute och du huttrar i morgonrocken när du halvspringer i storstövlarna till postlådan för att hämta tidningen. Plötsligt halkar du på en isfläck men lyckas hålla dig på benen genom diverse akrobatiska övningar, hämtar tidningen och tar dig in.

En stund senare börjar du känna av en sträckning i ryggen och de kommande dagarna är det riktigt besvärligt att såväl stå som sitta och vända på sig. Hade det hänt om du varit påklädd och uppvärmd? Sannolikt inte. Skaderisken är högre om kroppen är kall.

En bra övning är sit-ups för hundar som gör ryggen stark och rak.

Vanligt med ryggont

Att värma upp är viktigt för oss alla, ofta räcker det med en kort promenad till stallet, traktorn eller ut till passet. Det är på precis samma sätt med våra hundar. De kan också få ont i ryggen när de hoppar, springer eller arbetar utan att vara ordentligt uppvärmda.

– Det är otroligt vanligt att hundar har ont i sina ryggar, berättar Michaela Perlöv, hundfysioterapeut som driver en klinik i Brålanda.

Michaela Perlöv jobbar som hundfysioterapeut. Hon råder alla att gå igenom sin hund ofta och lära känna dess kropp.

Visitera varje dag

Oavsett om du har din hund som gårdshund, jakthund eller som stöd i arbetet, som exempelvis vallare, är det viktigt att se över din hund varje dag. Titta igenom pälsen efter fästingar och sår, klipp dess klor vid behov och massera igenom pälsen. Då lär du känna din hunds kropp och kan reagera snabbt om du känner att den förändras, blir hård och stel eller svullnar någonstans.

– Det är nog allra viktigast att göra det på gårdshunden. Den går ju och tar det lugnt fram tills att det händer något och då far den i väg. Det går ju inte direkt att säga att den måste värma upp innan den får springa i väg om det kommer in någon på gården, säger Michaela Perlöv.

Värm upp inför varje aktivitet så håller hundens kropp längre.

Bra med långpromenader

Ett riktigt bra tips för att hålla hunden i trim är promenader i koppel. De allra flesta tror kanske att hundens kropp mår allra bäst av att springa lös i skog och mark. Det kan i och för sig vara bra men det som bygger en frisk kropp och framför allt en stark rygg är att skritta hunden. Att göra det till en vana att låta den gå i koppel, eller vid sidan, under en del av promenaden gör stor skillnad.

En jakthund arbetar hårt under en del av året och nästan inte alls under resten. För att den ska orka jaga hela säsongen ska den motioneras jämnt under året med upptrappning några månader innan jakten börjar. Simning, cykling, löpning så varierat som möjligt är bra men det viktigaste av allt är ändå skritten.

Under jaktdagen är det bra att se till att värma hunden under minst en kvart i alla gångarter innan släpp. När jakten är över ska hunden varvas ned i skritt.

– Sedan är det bra om man trycker igenom hunden med handflatorna så att slaggprodukterna i blodet trycks ut, förklarar Michaela Perlöv, som också råder att sätta på ett täcke om hunden ska ligga i bilen en stund.

Kläm och känn varje dag. Här stretchar Michaela Perlöv labradortiken Lingon.

Prova massage

För den hund som arbetar på gården dagligen med hårt arbete som vallning är det också viktigt att värma upp och varva ned. En hund med så stor påverkan på gårdens skötsel och ekonomi får inte riskera att bli sjuk.

– En sådan hund skulle jag rekommendera massage och friskvård för en gång i månaden, säger -Michaela Perlöv och fortsätter:

– För en jakthund som verkar frisk räcker det med en check någon månad före säsongen och när den är över.

Så får du hunden att må bra och hålla längre

Hundfysioterapeuten Michaela Perlöv ger sina bästa råd:

Gå igenom hunden varje dag och lär dig hur hundens kropp känns/fungerar.

Värm upp och varva ned.

Skritta varje dag.

Hårt arbetande hundar bör kontrolleras då och då av proffs.

Även om uppvärmning, nedvarvning och massage görs efter skolboken så händer det ändå att skador uppstår. Då kan det vara lätt att tro att hunden måste ha strikt vila. Så kan det vara men också inte: Rådgör med veterinär och/eller hundfysioterapeut för råd.