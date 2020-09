Det var i söndags eftermiddag som en djurägare ett par mil utanför Uppsala hittade två av sina får döda flera hundra meter utanför hagen.

Länsstyrelsen kom senare till platsen för att besiktiga de två rivna fåren, och kunde då konstatera att det rörde sig om ett vargangrepp. Ett DNA-prov från betten togs också för att se vilken varg som dödat fåren.

– Det är jättetråkigt det som hänt, men under omständigheterna är gårdsägarna vid gott mod, säger Sebastian Olofsson som är besiktningsman på länsstyrelsen.

Förhöjd risk

Ett antal av de andra fåren på gården fick tas in till stallet, medan en grupp flyttades till en hage närmare ägarnas hus och lapptyg sattes upp som en akutåtgärd.

Risken för nya attacker är förhöjd den närmaste tiden, enligt länsstyrelsen.

Under natten till måndagen skickades länsstyrelsen ut en så kallat rovdjursalert, som rekommenderar fårägare i närområdet till ökad tillsyn av sina djur, och att ta in dem under natten om det går.

Under augusti inträffade två angrepp i närliggande områden.

Oskyggt beteende

I Gävleborgs län hittades fyra baggar döda i helgen. Hagen de stod i var försedd med elstängsel skriver Jaktojägare.se.

Man tror att det kan röra sig om samma varg som två dagar tidigare dödade fyra lamor några kilometer från platsen.

Naturbevakare Sone Persson på länsstyrelsen i Gävleborgs län säger till Jaktojägare.se att det har varit problem med vargarna i reviret sedan en tik fick valpar.

– De har ett annorlunda och helt oskyggt beteende. De kan lägga sig mitt inne i en by mitt på dagen.

En av valparna har angripit får i så många som fem olika län i sommar, vilket ATL tidigare skrivit om.