Per Gerhardsson på Lantmännen råder lantbrukare att följa marknaden noga eftersom stora prisrörelser kan vara på gång.

Sedan skördeperioden har priserna på bland annat vete haft en kraftig uppgång. Orsaken till det är bland annat oro för hur vädret ska påverka sådden av höstvetet i Ryssland och Ukraina och den pågående sådden av majs och soja i Brasilien. Samtidigt har Kina oväntat börjat köpa stora mängder jordbruksprodukter av USA.

– Det tog marknaden lite på sängen, man undrar varför Kina köper så mycket som de gör. Det i kombination med väderoron har gjort att hedgefonder och spekulativa pengar har gått in ganska så tungt i jordbruksråvaror och köpt väldigt mycket i hela komplexet majs, soja och vete. De har rekordstora positioner i det komplexet idag. Det har skapat ett väldigt köptryck i marknaden, säger Per Gerhardsson, inköpschef för spannmål på Lantmännen.

Det innebär också att det finns risk för snabba vändningar i marknaden.

– Förr eller senare ska de stänga eller vända sin position och då kan det innebära att priset rör sig på andra hållet, i det här fallet nedåt och att det kan gå väldigt snabbt.

Stor volym att sälja

Per Gerhardsson råder därför lantbrukare att följa marknaden noga eftersom stora prisrörelser kan komma om vädret blir bättre i de aktuella områdena eller om Kina slutar köpa i samma takt.

Många lantbrukare har redan agerat på prisuppgången och sålt mer av sina varor tidigare på eftersäsongen än vanligt.

Det finns ganska stor volym för odlarna att sälja. Lantmännen uppskattar att årets svenska totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd är något högre än de 6,1 miljoner ton som prognostiserades i juli. Kvaliteten är generellt god och förhållandevis mycket grödor antas ligga ute på gårdarna fortfarande.

Havreskörden rekordstor

Den svenska havreskörden blev som väntat rekordstor, med en stor areal och generellt bra avkastning trots att vissa odlade havre för första gången på många år. Att havren odlats mer på högavkastande jordar istället för maltkorn kan ha bidragit till bra skördesiffror.

– Trots en stor havreskörd har priset hållit emot väl. Det finns en positiv tillväxt i havremarknaden och det gäller att den satsande havreindustrin fortsätter att prissätta grynhavre högre relativt maltkorn, annars väljer lantbrukarna att så maltkorn istället. Nu har vi sett ett litet prisryck uppåt på maltkornet, främst drivet av högre majspriser. Om maltkornet fortsätter uppåt får nog havren följa med om den ska försvara sin areal.

Grynhavren har gått från att historiskt ligga 15-20 öre under maltkorn per kilo till att ha samma pris eller strax under, vilket förmodligen är det som krävs för att bevara odlingsintresset, enligt Per Gerhardsson.

