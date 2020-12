Uppåt för vete men pressat för ekospannmålen

Arkivbild.

Slutpriserna för både kvarnvete, fodervete, stärkelsevete och vårvete i pool 1, som gäller leverans under skörden, ligger på en högre nivå än förra året. Med undantag för 2018 då torkan drog upp prisnivån får man gå tillbaka till 2013 för att hitta poolpriser som matchar årets kvarnvetepris på mellan 1 580 och 1 650 kronor per ton beroende på prisområde. Hösten har bjudit på en stor prisuppgång och kvarnvetepriser på mellan 1 800 och 1 900 kronor per ton har noterats för leverans under lagerperioden. Några orsaker till uppgången är en stor efterfrågan från länder i Mellanöstern och i Asien och en sämre majsskörd i USA än förväntat. Kinas överraskande stora köp av sojabönor, majs och vete har också fått priserna att stiga.

Vad säger du till lantbrukare som sett de höga priserna under hösten och förväntat sig ännu högre slutpriser på kvarnvete?

– Vårt pris ligger en bra bit över själva snittet under poolperioden. Hade vi valt att sälja alltihop nu hade vi haft ett bättre pris men samtidigt innebär det en väldigt stor risk att agera på det sättet, säger Mikael Jeppsson, chef på spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

Mikael Jeppsson, spannmålschef, Lantmännen Lantbruk.

Säljstrategierna uppdateras löpande och Lantmännen säljer efter dessa tillägger han. Han påpekar också att en stor andel av odlarna utöver grundpriset får ett proteintillägg på 50 kronor per ton tack vare de överlag höga proteinhalterna i årets kvarnveteskörd. Dessutom är det skillnad på ett poolpris som gäller leverans under skörden och priset i eftersäsong som innehåller lagerersättning, tillägger han.

Även poolpriset på grynhavre och oljeväxter ligger något högre än förra året.

– Vi har en större efterfrågan på grynhavre runt om i Europa och vi ser också att det satsas mer på förädling och produktion av havreprodukter i Sverige, säger Mikael Jeppsson, och lyfter bland annat fram Lantmännens egen satsning i Kimstad utanför Norrköping.

Pandemin påverkar

Betalningen för grynhavre är i år högre än för maltkorn, en relation som under många år varit den omvända. Maltkornsmarknaden har till skillnad från grynhavre pressats av en lägre konsumtion till följd av coronapandemin under året.

Slutpriset på kvarnråg ligger liksom förra året på en låg nivå i förhållande till de andra grödorna. Mest anmärkningsvärt är att Kravgodkänd kvarnråg betalas med samma slutpris som konventionell.

– Det finns inte tillräckligt många rågköpare som är intresserade av att köpa ekologiskt i förhållande till utbudet, säger Mikael Jeppsson.

Därför har den övervägande delen av den Kravgodkända rågen som Lantmännen köpt in fått säljas som konventionell. Överlag är poolpriserna för kravgrödor lägre än förra året med undantag för oljeväxter. Störst nedgång har det varit på ekologisk foderspannmål. Redan förra året pressades betalningen för ekospannmål av en större omställd areal, höga skördar och en sänkt tillväxttakt på efterfrågesidan.

– Det är inte orimligt att vi börjar se botten framför allt på ekologisk foderspannmål när det gäller premien jämfört med den konventionella, säger Mikael Jeppsson.

