Grundare lämnar vd-posten i Ekobot

Ulf Nordbeck är upphovsmannen bakom ogräsroboten Ekobot, som i första hand är utvecklad för ogräsbekämpning i lök. Nu lämnar han det operativa ansvaret i företaget.

Det händer mycket inom Ekobot just nu. Börsintroduktion, pågående fältförsök och samarbeten med Nederländerna som har lett fram till ett stort bidrag från EU:s regionala utvecklingsfond.

Mitt i allt detta väljer grundaren och storägaren Ulf Nordbeck att lämna företagets operativa ledning. Ny vd blir i stället Erik Jonuks, som i dag är vice vd i företaget, medan Tomas Täuber kommer att axla rollen som tekniskt ansvarig. Vd-bytet skedde den 15 april.

– Det handlar om ett bolags naturliga gång efter en börsnotering, och om att bemanna upp med adekvat ledning och styrning, säger Ulf Nordbeck till ATL.

I nio fall av tio leder den här typen av satsningar till att man arrangerar om ledningen, fortsätter han. Han lämnar dock inte Ekobot helt utan kommer fortsätta att sitta i styrelsen, och vara med och påverka bolagets inriktning därifrån.

Därmed kommer han också att tillbringa betydligt mindre tid i Västerås, där Ekobot har sin bas sedan en tid tillbaka.

– Det blir inga dagliga besök, utan kommer nog bli en till två gånger i månaden. Jag kommer även vara ute nu på pilotförsöken där vi har en viktig tid för oss framöver.

Som en naturlig följd av börsintroduktionen har också ägarbilden förändrats. Ulf Nordbeck äger i dag 21,15 procent av bolaget.

– Så det är en klar bit under 50 procent.

Framför allt har många småsparare upptäckt robotföretagets satsningar inom ogräsbekämpande teknik, men även en och annan större aktör, enligt Ulf Nordbeck.

Får tid andra projekt

Med förändringen lämnar han alltså över ansvaret för sitt skötebarn som han har jobbat med i sex års tid. Men han gör det med hänvisning till vad som är bäst för Ekobot och utan någon dramatik. Någon utmanövrering ligger exempelvis inte bakom, enligt Ulf Nordbeck.

– Det här har varit en naturlig process. Eftersom vi är ett publikt bolag är det viktigt med en erfaren ledning som har gjort sådana här saker tidigare. Jag har resonerat innan börsintroduktionen, och under, att vi behöver bli bemannade mer som ett börsbolag bör se ut. Det har varit min ambition hela tiden att lämna vd-rollen när tajmingen är rätt.

Förutom att sitta i styrelsen kommer han också ägna dagarna åt att hjälpa Ekobot att nå sina mål, bland annat med hjälp av den kunskap och det kontaktnät som han har samlat på sig. Men han flaggar redan nu för att det också kan bli tid över till andra projekt.

– Jag har ingen panik kring vad jag ska hitta på framöver. Jag brinner för robotstöd och vad man kan göra för jordbrukssektorn, men kanske inom angränsande områden. Det finns många områden inom jordbruket där man kan jobba med effektivisering, jag går och funderar på olika alternativ.

Samtidigt ser han fram mot att få testa systemet på plats ute hos större pilotkunder i Skåne.

– Det blir en riktigt spännande säsong. Det är nu systemet ska testas och anpassas efter pilotkundernas behov.

Ekobot utvecklas initialt för lök, men plattformen ska efter det vara lätt att anpassa även för andra gördor.

Drog in 20,5 miljoner kronor

Ekobot är sedan en tid tillbaka listat på Nasdaq First North Growth Market, en börsintroduktion som innebar att företaget drog in 20,5 miljoner kronor. Bolaget har sedan förra året haft som strategi att bli listade på en börs med internationell koppling, för att få in nytt kapital.

Merparten av bolaget ägs i dag av privata investerare men också aktörer av mer institutionell karaktär och strategiska investerare inom Agtech. Pengarna kommer framför allt att användas för att stärka det operativa teamet inom robotik och maskininlärning, samt för att finansiera pilotinstallationerna ute hos de första kunderna i år.

Målet är att nå nollresultat under 2023 och 2024, och kommersialisera produkten under 2022.

Ekobot utvecklar en ogräsrobot som initialt kommer att utvecklas för lök, men som snabbt också kan modifieras för grödor som morötter, kolrot och sockerbeta. Ekobot räknar även med att utforma nya beslutsstöd utifrån den data som genereras.

Nya vd:n Erik Jonuks har en bakgrund som växtodlingsrådgivare, konsult och affärsutvecklare, och jobbade tidigare som konsult för Ekobot innan han blev anställd.

