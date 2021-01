Tysk ekonomi backar – första gången på 10 år

Tysklands BNP sjönk med 5,0 procent under helåret 2020 jämfört med 2019, uppger den tyska statistikmyndigheten.

Analytiker hade väntat sig en nedgång med 5,1 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Det är första gången på tio år som ekonomin backar.

Coronapandemin har satt tydliga spår, men nedgången är ändå mindre under finanskrisen, då BNP sjönk med 5,7 procent under 2009. Under 2019 ökade BNP med 0,6 procent.

Privatkonsumtionen sjönk 6,0 procent under 2020, samtidigt som den offentliga konsumtionen ökade 3,4 procent.

Exporten minskade med 9,9 procent medan importen sjönk 8,5 procent. Bygginvesteringarna steg 1,5 procent medan investeringar i maskiner och utrustning sjönk 12,5 procent.

Budgeten uppvisade ett underskott på 4,8 procent av BNP 2020, räknat enligt Maastrichtkriterierna.