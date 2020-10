Tufft för Norrmejeriers leverantörer

Besparingar på 50 miljoner kronor och ett lågt mjölkpris gav ett bättre resultat för Norrmejerier under årets första åtta månader. Men vd Anders Fredriksson är inte nöjd.

Norrmejerier förbättrade sitt resultat under årets första åtta månader, jämfört med motsvarande period 2019.

I augusti 2019 sänkte Norrmejerier sitt avräkningspris med 20 öre. Fram till i maj i år har råvaruvärdet före tillägg legat på 3 kronor och 4 öre per kilo för konventionell mjölk.

– Många av bönderna har redan åkt på så många smällar så de går på ren överlevnadsinstinkt. Några som investerat går ju back och det är ganska tungt att jobba när man vet det. Andra gör andra saker, tittar på entreprenadverksamhet, hyr ut en stuga eller säljer via rekoringar. Man drar i det man kan för att överleva, säger Therese Hallberg, mjölkbonde utanför Sollefteå.

Hon och henens sambo har 60 mjölkkor plus rekrytering i konventionell produktion.

– Vi har mjölkat själva utan avbytare från 2016 fram till januari i år. Varenda dag i veckan. Om man inte har varit ledig på så länge blir man som en maskin. Man får inte jobba så, det är inte hälsosamt.

Therese Hallberg, mjölkproducent utanför Sollefteå.

Beklagar situationen

Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier, beklagar situationen på gårdarna.

– Det är jätteolyckligt. Det är inte långsiktigt hållbart för något företag när man inte kan göra nödvändiga investeringar, säger han.

Trots minskad försäljning till restauranger och storkök under coronapandemin har resultatet för Norrmejerier stärkts under de senaste åtta månaderna, mycket tack vare stark försäljning av Västerbottensost under sommaren. Mjölkpriset har också höjts med 10 öre vid två tillfällen, först i maj och nu senast för oktober.

– Vi har lite att hämta igen från den smäll vi åkte på 2019 när vår pulveranläggning havererade, säger Anders Fredriksson.

Norrmejeriers vd Anders Fredriksson.

Problem med kostnader

Problemen kom efter torkan 2018 och mjölkkrisen 2015-2016, då Norrmejeriers höga kostnader hamnade i öppen dager.

– Pulverproblemet var extremt dyrt, med enorma mängder mjölk och en massa konsulter inne. Först försökte vi få igång anläggningen innan vi till slut beslutade oss för att stänga. Det är det värsta jag varit med om som vd, säger Anders Fredriksson.

Under året har Norrmejerier sålt sitt varumärke Gainomax, något som kommer att synas i helårsrapporten. Anders Fredriksson hoppas också att nyinskaffad produktionsutrustning för färskvaror ska ge framtida resultat i föreningen. Och att besparingarna på huvudkontoret ska bita fullt ut.

– Förra året sa vi upp 20 personer inom försäljning och marknadsföring. De har ju en uppsägningstid, men det kommer en helårseffekt av det. Vi har också prioriterat om en del marknadsföringspengar. Det är bara att kämpa på, säger Anders Fredriksson.

Har lagt ner mjölkproduktionen

Målet för mjölkpriset är att långsiktigt ligga minst 15 öre över marknadsledaren Arlas mjölkpris, ett mål Norrmejerier haft svårt att nå.

På Stenhalla gård utanför Lövånger i Västerbotten är mjölkproduktionen nedlagd sedan den 22 april i år. Gården hörde tidigare till Norrmejeriers femton största leverantörer och hade som mest 140 mjölkande kor.

– Alla grejer är kvar, så vi kan starta om. Men jag vill tjäna pengar på att driva mjölkföretag och inom överskådlig tid kan jag inte se att det går att göra det i Norrmejerier, säger medlemmen och tidigare leverantören Magnus Nilsson till ATL.

Norrmejeriers första åtta månader 2020

• Försäljningen uppgick till 1 272 miljoner kronor, att jämföra med 1 312 miljoner kronor under samma period 2019.

• Fasta kostnader, som försäljning och administration minskade under samma tidsperiod från 411 miljoner kronor till 347 miljoner, redovisar Norrmejerier.

• Tillsammans med ett lägre avräkningspris för mjölken gav det ett rörelseresultat på drygt 29 miljoner kronor för de första åtta månaderna 2020, att jämföra med det negativa resultat på drygt 25 miljoner kronor som redovisades för samma period 2019. Invägningen har under samma tidsperiod ökat något, från 139 till 141 miljoner kilo.

Källa: Norrmejerier