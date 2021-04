Tropisk avskogning kopplas till EU-import

Mellan 2005 och 2017 försvann ungefär fem miljoner hektar tropisk skog per år för att ge plats åt jordbruk. Det är en yta större än Danmark. Och omvandlingen fortsätter. En starkt pådrivande faktor är den internationella handeln med bland annat sojabaserat djurfoder, palmolja och nötkött – och enligt en ny rapport från Världsnaturfonden står EU-ländernas import av sådana råvaror för 16 procent av världshandeln. Det är den nästa högsta andelen i världen, näst efter Kina (24 procent) och en bit ovanför Indien (9 procent).

– Förlusten av naturlig skog och naturliga ekosystem är det största hotet mot den biologiska mångfalden i världen. Dessutom leder det till kraftiga utsläpp av växthusgaser, eftersom det finns mycket kol bundet i tropiska skogar och ekosystem. Därför är det viktigt att stoppa den här markomvandlingen, säger Per Larsson, expert på internationella skogsfrågor vid Världsnaturfonden.

Den råvara som utan konkurrens orsakar mest avskogning är soja, som enligt Per Larsson främst används i djurfoder. Därefter kommer palmolja och nötkött. Men även trävaror, kakao och kaffe kommer högt upp på listan.

Rapporten bygger på en detaljerad databas som har tagits fram av forskningsinstitutet Stockholm environment institute (SEI). Den kallas för Trase (Transparency for sustainable economies) och ger en detaljerad bild av råvarornas färd genom världen, från odling till färdig produkt.

I rapporten rankas EU-länderna efter sin inbördes påverkan utifrån sin import av tropiska jordbruksprodukter. Sverige hamnar på plats nummer tolv, strax under Grekland och något ovanför Irland.

Fakta: Soja, palmolja och nötkött i topp

Soja, palmolja och nötkött är de jordbruksprodukter från tropiska områden som har starkast koppling till avskogning.

Världsnaturfonden har i samarbete med Stockholm environment institute analyserat hur EU-ländernas import av jordbruksprodukter bidrar till avskogningen i tropikerna. Analysen bygger på uppgifter mellan 2005 och 2017, som är det sista året med tillförlitlig statistik.

Så här stor avskogning i tropiska områden orsakar EU:s import av följande råvaror:

Soja: 89 047 hektar per år

Palmolja: 69 198 hektar per år

Nötkött: 27 692 hektar per år

Träprodukter: 22 470 hektar per år

Kakao: 17 586 hektar per år

Kaffe: 14 487 hektar per år

Rapsolja: 12 261 hektar per år

Rågummi: 7 233 hektar per år

Majs: 4 537 hektar per år

Socker: 2 954 hektar per år

Övriga råvaror: 18 383 hektar per år

Källa: Världsnaturfondens rapport ”Stepping up – the continuing impact of EU consumption on nature worldwide”, 2021