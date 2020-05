I Tyskland är Unimogen ett välbekant inslag som väghållningsfordon längs motorvägarna. Men där finns också en del lastbilsregistrerade fordon inom lantbruket, framför allt som transportfordon men också som redskapsbärare. Och det är framför en Metsjövagn lastad med drygt 20 ton grus som testet skall ske. Det råder ingen tvekan om att körning på vägen är ett element som Unimogen behärskar. Att dra igång är inga problem och den automatväxlade mekaniska växellådan växlar mjukt och provkörningen längs smala slingrande vägar går utan problem. Att förarhytten sitter långt fram och att man sitter på vänster sida gör att det mer känns som att köra lastbil än att köra traktor. Avfjädrad fram- och bakaxel bidrar till den lugna och komfortabla gången. Samtidigt gäller det att hålla ett öga på hastighetsmätaren för att inte överskrida den tillåtna hastigheten. Unimogen inbjuder verkligen till hastigheter högre än lagliga 50 kilometer i timmen. Som traktorregistrerad är hastigheten begränsad till strax under 70 kilometer i timmen.

ATL har provat den första traktorregistrerade Unimogen i Sverige. Det är en UGE 530 med en maximal effekt på 299 hästkrafter. Traktorns maxfart ligger på strax under 70 kilometer i timmen och fjädrande axlar gör färden lastbilslik. Den svarta störtbågen skvallrar om att det är en traktor.

Metsjövagnen lastar drygt 20 ton med vanlig dragstång. Med svanhalsdrag på vagnen och 110 millimeter mittmonterad kulkoppling istället för flak på traktorn ökar lastförmågan ytterligare.

Väl gömd sexa

Den frambyggda hytten täcker effektivt den 6-cylindriga Mercedesmotorn. Serviceåtkomligheten inskränker sig till luftfilterrengöring och oljekontroll. Serviceintervall på hela 1 400 timmar är positivt och vid behov kan förarhytten tippas framåt. Kylaren har en något utsatt placering på vänster sida bakom förarhytten, så ett smart drag är att den är reversibel.

Oljekylaren för traktorns krafthydraulik har en något utsatt placering på traktorns vänstra bakskärm. Det är gott om hydraulanslutningar. Fyra dubbelverkande hydraulventiler plus två separata krafthydraulikpunpar på 125 liter vardera för hydraulisk drivning av påmonterad utrustning.

Stålram och unik transmission

Den mittmonterade växellådan driver fram- och bakaxel via en längsgående låsbar differential. Växellådan är i grunden en mekanisk åtta växlad låda med lågväxel. Det ger totalt 16 växlar fram och 14 bak via en kopplingsfri fram/back växel. Växling kan ske både manuellt och automatiskt och vid växling bryts kraftflödet. Växellådan har också en hydrostatisk drivenhet som kopplas in med en knapptryckning. I stället för att drivas från motorn över en torrlamellkoppling drivs nu växellådan steglöst med sex hastighetsområden i upp till 50 kilometer i timmen.

Förarhyttens placering ger en fantastisk överblick över frontmonterade redskap och gör färden lastbilslik.

Hydraulik med kraft

Basutrustning är lastkännande hydraulik med ett flöde på 110 liter per minut. Fyra dubbelverkande hydraulventiler finns med anslutningar dragna både fram och bak. För att understryka traktorns uppgift som redskapsbärare finns uttagspunkter fram och på traktorns mitt där utrustning med permanent flöde kan anslutas. Enkel trepunktslyft fram och bak hittas på utrustningslistan. Behöver man mer hydraulisk effekt kan traktorn utrustas med en eller två krafthydraulikpumpar med vardera 125 liter per minut med ett arbetstryck på hela 280 bar.

Mittmonterade uttag för drivning av exempelvis sandspridare.

Under motorhuven hittar vi bara ventilationsanläggning och styrenheter. För att komma åt motorn behöver förarhytten tippas.

Hytt med lastbilskänsla

Hyttens placering långt fram erbjuder en fantastisk sikt framåt samtidigt som sikten bakåt av naturliga skäl är begränsad. Inne i hytten känns mycket av interiör och reglage igen från lastbilskusinerna i Mercedes familjen. Vill du köra högerstyrt finns utrustningsalternativ att flytta ratt och instrumentering till högersidan, vilket exempelvis är praktiskt vid klippning av vägkanter.

Joystick för manövrering av traktorns hydraulik. Här finns också reglage för att ställa motorvarv och ändra körriktning.

Mercedes Unimos finns nu i en variant som är registrerad som traktor B och alltså får köras i 50 kilometer i timmen.

Fulländad dragare

Att Unimog knappast kommer till sin rätt som dragare för fältarbeten råder det ingen tvekan om. Men som redskapsbärare och dragfordon får den anses närmast fulländad med sin kombination av steglös drivning och förlustsnål mekanisk framdrivning för körning på väg. För lantbruk och maskinstationer med allt mer diversifierad verksamhet kan den absolut vara ett alternativ, även om priset säkerligen kan avskräcka en del spekulanter.

Fakta: Mercedes Unimog UGE 530

Grundpris: 2 600 000 kr

Pris provkört ex: 2 800 000 kr

Teknik (standardutförande)

Motor: Mercedes OM 936 Euro 6

Antal cylindrar/volym: 6/7,7 l

Max. effekt (enl. DIN): 220 kW/299 hk

Max. vridmoment: 1200 Nm / 1200 – 1600 rpm

Transmission: mekanisk, automatisk växling, två hastighetsområden 16+14 med fram/back

hydrostatisk med 6 hastighetsområden

Kraftuttag: 1000 varv/min

Hydraulflöde: 110 liter per minut, lastkännande

Krafthydraulik: 2 x 125 liter per minut(280 bar)

Vikt: 8950 kg provad traktor

Tillåten totalvikt: 16 500 kg

Längd: 5 440 mm

Höjd: 2 900 mm

Hjulbas: 3 350 mm

Standarddäck bak: 495/70 R24

Standarddäck fram: 495/70 R24

Volym bränsletank: 250 liter

Volym Adblue tank: 25 liter

Pris tillbehör

På begäran. Traktorn som provades hade följande utrustning:

Mekaniskt kraftuttag fram

Däcktrycksreglering

Hydrostat

Krafthydraulik

Frontlyft med stora BM

Flak med trevägstipp

Garanti & service

3 års garanti

Serviceintervall motor: 1 400 timmar

Serviceintervall transmission: 2 800 timmar

Nyckeltal

Kilo per hästkraft: 30

Kronor per hästkraft: 9 364

Kronor per kilo traktor: 312

(Beräknat på maxeffekt och pris och vikt för provad traktor)

Plus

Ytterst god sikt framåt

Däcktryckregleranläggning

Kombination av mekanisk och hydrostatisk drivning

Minus

Serviceåtkomlighet för kylarpaket

Stor vändradie

Användbarhet som dragare i fält