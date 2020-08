”I onsdags gick vi ut och bad lantbrukare att minska sina leveranser av vete till Fjärdhundra och köra det till Västerås eller Sala i stället”, säger Mikael Jeppsson på Lantmännen Lantbruk (arkivbild).

De senaste tre veckorna har Lantmännen tagit emot 1 077 000 ton spannmål totalt i landet.

– Det har aldrig hänt förr. Vi har som mest varit uppe i 1 miljon ton under en tre veckors period tidigare. Det var 2015, då den största skörden de senaste 25 åren togs, säger Mikael Jeppsson, chef på spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk.

Bad om minskade leveranser

Bra skördeförhållanden och låga vattenhalter i den spannmål som kommer in, gör att hanteringen både hos lantbrukare och på spannmålsmottagningar går snabbare och effektivare än vanligt. Men på en anläggning utanför Enköping blev det förra veckan för fullt.

Mikael Jeppsson, chef på spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk.

– I onsdags gick vi ut och bad lantbrukare att minska sina leveranser av vete till Fjärdhundra och köra det till Västerås eller Sala istället, säger Mikael Jeppsson.

Under helgen togs beslut om att bara ta emot maltkornssorten Makof i Fjärdhundra för att hinna köra undan vete och havre. Anläggningen är en lagringsplats för cirka 14 000 ton och maltkorn kommer lagras. Enligt Lantmännens prognos ska 30 000 ton tas emot här under skörden. Vete och grynhavre ska vidaretransporteras till Västerås respektive Köping.

– Med tanke på det höga tempot har vi inte riktigt haft resurser att köra bort spannmål i samma takt som den kommer in så därför har vi varit tvungna att ta det här beslutet. Annars hade vi kört helt stopp även på maltkorn, säger han.

Öppnar på tisdag

Den tillfälliga begränsningen av leveranser till Fjärdhundra är hitintills den enda ”extraordinära” åtgärden Lantmännen tagit till under skördeperioden, enligt Mikael Jeppsson. Inga andra anläggningar har stängts. På flera ställen, bland annat i Fjärdhundra arbetar man den senaste tiden också nattetid med att köra undan spannmål. Från tisdag morgon öppnas mottagningen i Fjärdhundra igen för att ta emot hela sortimentet.

Gynnsamma förhållanden under säsongen gör att skörden i Mälardalen beräknas bli 15-20 procent högre än normalt, medan resten av landet ligger på normal avkastningsnivå eller något över normalskördar. I hela landet har Lantmännen till och med den 23 augusti fått in ungefär 65 procent av den spannmål de beräknar få in under skördeperioden.

– Men vår bedömning är att skörden kommit lite längre eftersom en del som kommer in nu är tröskat sedan tidigare men ligger ute på gårdarna och levereras efterhand, säger han.

I Blekinge, Skåne och på Öland finns inte mycket otröskade fält kvar och ungefär 90 procent av spannmålen har kommit in. I Halland, Kalmarområdet, Östergötland och Sörmland återstår ungefär 25 till 30 procent av spannmålsskörden och i västra Sverige och området Norr Mälardalen bedöms cirka 45 procent vara kvar. Framför allt är det fält med vårsådd spannmål som grynhavre och maltkorn som inte tröskats ännu.