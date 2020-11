Diskret el-suv med rejäl körglädje

ATL:s testförare Ia Wadendal har provkört Volvo XC40 Recharge.

Kostymen är sig lik, förutom frontens grill som klätts in med plast. Och så laddluckan då. Den som vill förstå att Mr Diskret är en elbil och inte bara en vanlig XC40 får kliva närmare och studera de små detaljerna.

Det är inte många som orkar göra det i Volvoland, där i stort sett varannan bil som körs på gator och vägar har ett ”Jag rullar”-märke i fronten. Desto fler blickar får kusinen på Hisingen, Polestar 2, som jag skymtar fem exemplar av under provkörningen upp till Tjörn. Den helelektriska ”Tesladödaren” – Polestar 2 lanserades i somras och hyllades av många biljournalister. Sedan dess har glansen falnat lite – Polestar 2-ägarna har drabbats av en hel del problem med både 12-voltssystemet och mjukvaran.

Likt under skalet

Något som förmodligen gjort Volvofolket lite nervösa – för även om bilarna utseendemässigt skiljer sig åt så är det mycket under skalet som är precis detsamma. Å andra sidan har ju Volvo nu mer tid på sig att säkra eventuella el- och mjukvaruproblem innan bilarna kommer ut till kunderna.

Nå, även om Mr Diskret inte väcker så mycket uppmärksamhet så är det en riktigt, riktigt trevlig upplevelse att köra den. Väghållningen är så perfekt som den kan bli och accelerationen när jag trycker på pedalen och de 408 hästarna viner fram är beroendeframkallande. Fjädringen är lagom mjuk och styrningen exakt. Batterierna är placerade under kupén och ger bilen en låg tyngdpunkt som bäddar för stabilitet, dessutom har nya dämpare installerats.

Förlåter lång väntan

Det är som alltid en härlig körkänsla i elbilar – kraften finns där så fort foten nuddar vid gaspedalen. Att Volvo tagit ohemult lång tid på sig att ta fram den här elbilen förlåter man i samma ögonblick som pedaltrycket förvandlar omgivande träd till ett utsmetat blurr.

Men om körningen nu framkallar leenden som når upp till öronen så är det desto fler harklingar inför interiören. Där ser det ut ungefär som det brukar göra i en Volvo och det är lite tråkigt – nog kunde de ha ansträngt sig lite mer för att signalera att det här är en elbil.

Volvos nya elsuv är en välbyggd och bra liten suv.

Det som är nytt är att startknappen saknas – precis som i Polestar 2. Hålet där knappen normalt sitter har pluggats igen. I stället känner bilen av att du närmar dig med nyckeln i fickan, låser upp sig och startar när du väl installerat dig i förarsätet och dragit på säkerhetssnöret. Och så är det Google som ligger bakom upplägget i infotainmentskärmen. Kartorna är därmed väldigt snygga och tydliga och med hjälp av Androidsystemet går det att prata med bilen och få svar på frågor om till exempel var den bästa vägkrogen längs rutten finns.

Bromsar själv

I likhet med Polestar 2 – det är som sagt mycket under skalet som minner om kusinen – så går det att lägga in en bromskraftsåtervinning som gör att du kan utöva ”enpedalskörning”. Släpper du gasen bromsar bilen in av sig själv och stannar lagom till rödljuset.

Baksätet går inte att klaga på – det bäddar för bekväma långfärder.

Bagageutrymmet på 414 liter är inte världens största men det går att hänga på en dragkrok på bilen, som tar ett släp på 1 500 kilo. Lite extra stuvutrymme på 31 liter fram – i den så kallade frunken – finns också.

Räckvidden anges officiellt till mellan 40 och 41,8 mil. Men efter körningen på 12 mil från Hisingen till Tjörn var det under 60 procent kvar i batteriet.

Det beror troligen på att jag körde mycket motorväg och var lite ivrig på gaspedalen. Man får utgå ifrån att körstil, värme, AC och hastighet har en stor påverkan på räckvidden.

Här navigerar du med Googles kartor och håller koll på batteriet.

Det går att snabbladda XC40 Recharge upp till 80 procent på cirka 40 minuter men då krävs en kapacitet på 150 kW – något som finns vid till exempel Ionitys laddstationer men som kan bli en rätt dyr historia om man måste använda det ofta.

Det bästa är förstås att skaffa en laddbox till hemmet och ladda bilen under natten.

Dyrare än kusinen

Så är det det här med priset. 699 000 kronor är mycket pengar. Att privatleasa en XC40 Recharge går på ungefär 8 000 kronor i månaden – vad summan ligger på i företagsleasing är i skrivande stund inte klart. Och nu kommer återigen en jämförelse med kusinen Polestar 2. Den sistnämnda är 40 000 kronor billigare, snabbare och har lite längre räckvidd. Kusinen är också lite snitsigare i designen tycker jag.

Men Mr Diskret är en välbyggd och bra liten suv. För den som helst vill ha en Volvo med eldrift och just denna biltyp är det sannolikt helt rätt val.

Klassiskt Volvoesque – hade varit kul med mer känsla av elbil.

Volvo XC40 Recharge P8

Motor: Två elmotorer på 150 kW vardera.

Växlar: Automat, 4-hjulsdrift.

Toppfart: 180 km/tim.

Effekt: 408 hk.

Vridmoment: 660 Nm.

Acceleration: 0–100 km/tim på 4,9 sek.

Tjänstevikt: 2 188 kg.

Max släpvagnsvikt: 1 500 kg.

Längd/bredd/höjd: 442/185/165 cm.

Markfrigång: 17,6 cm.

Räckvidd: Cirka 40 mil.

Snabbladdning 150 kW: Cirka 40 minuter.

KOMFORT/LASTUTRYMME

Ställbar ratt: Höjd/längd.

Bagageutrymme: 414–1 290 liter + 31 liter fram.

Elmanövrerad förarstol: Standard.

Elmanövrerad baklucka: Standard.

Pekskärm: Standard.

Backkamera: Standard.

Navigation: Standard.

PLUS/MINUS

Plus: Bra körkänsla, välbyggd, komfortabel.

Minus: Dyr, frågetecken kring räckvidd.

EKONOMI/MILJÖ

Pris från: 699 000 kr.

Privatleasing: 7 995 kr/mån.

Klimatbonus: 60 000 kr.

Skatt/år: 360 kr.

Förmånsvärde från: Ej klart.

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, service 1 år.

Förbrukning: Ännu ej angivet av Volvo.

CO2-utsläpp: 0 g/km.