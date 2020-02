Teaser ser till att tackorna lammar tätt

Johnny Nederman på Hornsunds gård i Sörmland har använt sig av så kallade teaserbaggar i tio års tid.

Fåren på Hornsunds gård utanför Flen är till en början skeptiska till att bli fotograferade. Men för några av dem tar nyfikenheten snart överhand och vissa låter sig till och med klappas och klias.

Någon passar också på att smaka på kameran. Typiskt får.

Familjen Nederman som driver lammproduktion på Hornsunds gård i Sörmland har omkring 500 tackor som gemensamt producerar omkring 1 000 lamm årligen. Antalet baggar på gården är 15, men bara tio av dem är faderdjur. De övriga fem är så kallade teaserbaggar, vilket innebär att de är steriliserade och således inte kan producera lamm.

Eftersom de, till skillnad från kastrerade djur, har både testiklarna och könsdriften kvar är de ändå värdefulla för produktionen på gården. Deras uppgift är att brunstsynkronisera tackorna inför baggsläpp, vilket i sin tur ger samlade lamningar.

– Det är en effektiv metod som är värd mycket eftersom det innebär att vi förkortar lamningsperioderna med ett par veckor. Det sparar massor med arbetstid för oss. Alternativet skulle vara att bevaka lamningar dygnet runt i fyra veckor. Nu handlar det om ungefär två veckor, och har vi tur kan vi ha 40-50 lamningar på en och samma dag, säger Johnny Nederman som tar hjälp av sin fru Madeleine och parets tre ungdomar när det blir körigt i fårstallet.

Alla teaserbaggar på Hornsunds gård är av finullsras. ”De har de egenskaper som bra teaserbaggar behöver”, säger Johnny Nederman.

Han förklarar hur synkroniseringen går till i praktiken.

– Om jag planerar baggsläpp i en grupp släpper jag in teaserbaggen till den gruppen 14 dagar innan jag släpper in den riktiga baggen. Han ska helst vara oklippt så att han luktar riktigt gott. Eftersom teaserbaggen beter sig som en äkta bagge gör hans närvaro att tackorna reagerar med att komma i högbrunst samtidigt. Det brukar leda till två brunsttoppar, tre och fyra veckor efter att teasern släppts in, säger Johnny Nederman.

– Det innebär att tackorna blir betäckningsmottagliga samtidigt, en och två veckor efter att den riktiga baggen släppts in. I sin tur leder det till samlad lamning. Och det blir sällan några strölamm. Metoden ökar också sannolikheten för många foster.

– Jag använder mig bara av finullsbaggar eftersom de har de egenskaper som bra teaserbaggar behöver. De är lätta i kroppen, väldigt sexuella året runt och trevliga att ha att göra med. Jag väljer ut dem som ser bra och hållbara ut i kroppen, säger Johnny Nederman, som varje år låter sterilisera några lämpliga ungbaggar som han sparar själv eller säljer till andra lammproducenter.

Enligt Johnny Nederman är det inte bara producenterna som drar fördelar av teaserbaggar.

– Samlade lamningar är värdefulla för branschen i stort eftersom det effektiviserar den svenska produktionen. Och för slakterierna innebär det att de får jämnstora djur.

Han rekommenderar även små producenter att skaffa en teaserbagge.

– Det sparar tid och kraft under lamningstid även om man bara har ett fåtal tackor. Dessutom är en teaserbagge bra sällskap åt en ordinarie bagge, om man bara har en, säger han.

Nedermans Lamm, Hornsund

Ägare: Johnny Nederman.

Bolagsform: Enskild firma.

Verksamhet: Lammproduktion och livdjursuppfödning.

Antal tackor: 500 (finull/dorset/texel).

Anställda: Ingen.

Areal: 160 hektar, varav 60 hektar vall/bete och 100 hektar naturbete.

Omsättning: cirka 2 miljoner kronor.

Vinst: Cirka 200 000 kronor.