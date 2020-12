Sveriges Jordbruksarrendatorer: "Riktigt illa”

– Finns det inget avtal? Det är riktigt illa.

Det säger Sveriges Jordbruksarrendatorers ordförande Lars Andersson när han får kännedom om att Mona och Torbjörn Malmkvist drivit Glostorps gård i två år utan att det funnits något skrivet med ägaren, Göteborgs stift.

Lars Andersson, ordförande Sveriges Jordbruksarrendatorer.

– Det är ett gemensamt ansvar att se till att det skrivs under ett avtal. Men i det här fallet tycker jag ändå att kyrkan har ett större ansvar som den stora och professionella jordägare man är.

Att man från stiftets sida menar att det var bråttom att få en ny arrendator på plats då ladugården var full av djur som måste tas om hand kan vara en förklaring, men inte en förmildrande omständighet anser Lars Anderson:

– Tvingas man av någon anledning, djurskyddsskäl till exempel, till något sådant ändå är det bara att skriva under ett avtal så fort det bara går, säger han.

Aldrig hört om liknande

Lars Andersson har varit engagerad i flera år i organisationen Sveriges Jordbruksarrendatorer, men har aldrig tidigare hört talas om något som liknar fallet med Glostorps gård.

– Visst kan det hända när det gäller mindre enheter, när det inte handlar om en huvudnäring, men inte när det gäller så här stora gårdar.

Högt pris

Han menar också att arrendet för gården, inte minst när det gäller sidoarrendet, ligger på en anmärkningsvärt hög nivå.

– 1,5 miljoner kronor per år för 310 hektar innebär nästan 5 000 kronor per hektar. I Mellansverige ligger priserna mellan 1 500 och 2 000 kronor per hektar. Så den summan låter lite orimlig. Men det är å andra sidan upp till arrendatorn att ta ställning till – det är ingen som tvingar någon att tacka ja till ett bud, säger han och fortsätter:

– Dessutom är det så att finns det inget skriftligt kontrakt där arrendet är satt i pengar, omfattas det inte av arrendelagen. Då handlar det bara om en upplåtelse, vilket är en helt annan sak.

