Sjukdomen blåtunga har cirkulerat i Belgien under knottsäsongen 2019. Det gjorde att risken för sjukdomen skulle spridas till Sverige ansågs vara förhöjd. Därför har Jordbruksverket, SVA och Växa Sverige utfört en provtagning som gav negativa provsvar, vilket innebär att vi sannolikt inte haft smittan i Sverige under 2019.

I ett pressmeddelande skriver SVA att man i provtagningen undersökte förekomsten av antikroppar mot blåtunga. Totalt analyserades 188 tankmjölksprover från besättningar med ovaccinerade kor i riskområden. Men inget av proven visade på positivt resultat.

Symtomen varierar

Eftersom blåtunga cirkulerat i Belgien under 2019 är den högaktuell för Sverige under kommande knottsäsong då sjukdomen smittar via vissa arter av svidknott. Om inte läget förändras kommer en liknande provtagning som den som gjordes i år genomföras även nästa år.

Sjukdomen gör inte alla djur som smittats sjuka. Dessutom varierar graden av symtom från lindriga till allvarlig sjukdom och död. Svullnader kring djurets huvud kan i vissa fall ge upphov till cirkulationsstopp i rungan som då blir blå – därav sjukdomens namn.

Blåtunga upptäcktes i Sverige första gången 2008. Efter ett intensivt vaccineringsarbete förklarades Sverige fritt från blåtunga 2010. Blåtunga kan inte drabba människor.