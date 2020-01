Det vegetariska livsmedelsföretaget Veg of Lund har fått preliminärt godkänt för notering av bolagets aktie på handelsplattformen Nasdaq First North. Inför noteringen gör bolaget en nyemission om cirka 30 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen uppgår till 11 kronor per aktie, vilket värderar företaget till 86 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Veg of Lunds strategi bygger på att utveckla innovativa växtbaserade livsmedel. Bolaget lanserade sin första produkt, smoothien My Foodie, under 2018.

Företaget grundades 2016 utifrån forskning av professor emerita Eva Tornberg vid Lunds universitet. Veg of Lund har en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja, med ”höga halter” av omega 3 enligt bolaget.

Patenterad emulsion

”Med hjälp av denna patenterade emulsion kan Veg of Lund erbjuda alternativ för ett flertal traditionella, animaliebaserade livsmedel med livsmedelsprodukter som är både smakrika och hållbara”, är budskapet.

Nettolikviden på cirka 25 miljoner kronor om nyemissionen fulltecknas avses användas för att utöka bolagets organisation, medarbetare och inhemska marknadskanaler samt till säljaktiviteter och marknadsföring hänförligt till försäljning i Storbritannien, USA och Asien.

I samband med erbjudandet har Veg of Lund erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 70 procent av erbjudandet från ett antal externa investerare och befintliga aktieägare.

Premiär i februari

Teckningstiden väntas pågå mellan den 13-27 januari. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 10 februari 2020. Det förutsätter bland annat att bolaget uppfyller spridningskravet när det gäller aktieägarbasen.

Den globala marknaden för vegetabiliska mejeriproduktsalternativ uppskattas av analysgruppen Grand View Research att genomsnittligen växa med 16,7 procent årligen fram till år 2025 och då uppgå till ett marknadsvärde om cirka 41 miljarder dollar enligt Veg of Lund.

– Vi har som vision att bli en av Skandinaviens största leverantörer av växtbaserade, hälsosamma och smakrika livsmedel, säger VD Thomas Olander i en informationsfilm på företagets sajt.