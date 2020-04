Större effekt att säkra spannmål än valuta på börsen

Jag har vid ett par tillfällen gjort valutasäkring av EU-stöd. Den ena gången blev det bra medan jag den andra gången fick betala in pengar för att avsluta och det kändes som jag hade gjort något fel. Hur jag ska tänka när det gäller valutasäkring av EU-stöd?

Calle

Hej Calle!

Den här frågan kommer upp lite då och då och den blir mer aktuell nu när kronan har försvagats under en längre tid.

Tidigare har vi pratat om samspel mellan ekonomisk utveckling och hur valutan varierar under tid. Analytiker från banker ger en prognos för hur det kommer att se ut på tre, sex eller tolv månaders sikt. Det som gör det extra svårt nu är att flera ekonomiska samspel inte verkar fungera i coronakrisen.

Jag ska försöka förklara lite hur du kan tänka och hur jag ser på valutasäkring.

Valutasäkring innebär att du låser valutakursen till ett visst datum, för EU-stöd är det den 1 oktober. Du vet vilken kurs du får då, det vill säga hur mycket du får utbetalat i stöd.

Vi tar ett exempel: En person valutasäkrar i dag 50 000 euro till kursen 11,00 kronor per euro. Men den 1 oktober är eurokursen 11,50 kronor. Det innebär en förlust jämfört med om personen inte hade valutasäkrat stödet. Hen måste betala in 25 000 kronor (50 öre x 50 000 kronor) när terminen avslutas, men när EU-stödet betalas ut i december får hen kursen 11,50 kronor per euro. Man vet alltså hur mycket man får, men i det här fallet blev det ingen vinst.

Det blir det däremot om kursen är 10,50 kronor per euro den 1 oktober. Då utbetalas i stället 25 000 kronor när terminen avslutas och stödmottagaren får 10,50 kronor per euro i december.

Skicka in dina frågor!

Har du funderingar kring ditt företags ekonomi? Skicka din fråga till ATLs ekonomicoach! Mejla till ekonomicoach@atl.nu.

En viktig detalj är att om man driver enskild firma ska vinst eller förlust beskattas under inkomst av kapital i deklarationen. Den går inte in i näringsverksamhetens resultaträkning. Om det blir förlust behöver det finnas inkomst av kapital för att kvitta den.

Om du funderar på att göra en valutasäkring är det bra att ha lite erfarenhet av aktiehandel.

En annan reflektion är att om du ska jobba med säkring och terminer är det bra att ha verksamheten i aktiebolag. Vinst eller förlust går då in under finansiella poster i resultaträkningen.

Vi har haft en svag krona i ett par år. För 2019 låstes eurokursen den 1 oktober till 10,70 kronor. I mitten av mars 2020 var kursen nere på 11,30 kronor. Det är osäkert hur valutan förändras under sommaren, risken är stor att kronan försvagas ytterligare. Det beror på att vi ser en avmattning i ekonomin och osäkerhet kring utvecklingen i sviterna av covid-19.

Tänk på att det bara är direktstöden som beräknas i euro om du väljer att valutasäkra. Miljöstöd påverkas inte av valutakursen eftersom de betalas ut i ett fast belopp i svenska kronor.

Ska du jobba med finansiella verktyg blir det större effekt om du väljer att säkra spannmål och oljeväxter med terminssäkringar på börsen. Tankesättet är detsamma, men det är mycket större volymer och mer variation på priser. Det ger större effekt på ekonomin i företaget.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet Östergötland